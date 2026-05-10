Afición de Chivas sorprende en la Minerva festejando su pase a semifinales (VIDEO)

Chivas consiguió su pase a las semifinales de la liguilla del Clausura 2026 después de igualar el marcador global ante Tigres en el Estadio AKRON, un resultado que la afición del Rebaño Sagrado festejó por todo lo alto, que fueron a la Minerva a celebrar.

El C5 de Jalisco compartió un video en redes sociales donde se puede ver a un grupo de aficionados en la Glorieta de la Minerva festejando el pase de Chivas a la antesala de la gran final, razón por la que también existieron cierres viales para evitar algún accidente con los fanáticos.

#ActualizaciónVial 🚧

Se mantienen cierres a la circulación en vialidades cercanas a La Minerva, derivado de la concentración de personas en la zona.

Desde C5 Escudo Jalisco mantenemos vigilancia y monitoreo en tiempo real para dar seguimiento a la movilidad y coordinación pic.twitter.com/0Q4AmnzeLA — C5 Escudo Jalisco (@C5EscudoJalisco) May 10, 2026

Las burlas a la afición de las Chivas no se hicieron esperar en redes sociales

Tras darse a conocer las imágenes sobre la celebración de la afición de Chivas en la Minerva tras ver a su equipo pasar a las semifinales de la liguilla del Clausura 2026, fanáticos de otros clubes no dejaron pasar el momento para burlarse de los chivahermanos.

Algunos comentarios en redes sociales fueron: “Se fueron a La Minerva a festejar un pase a semifinales. Están urgidos de festejar algo”, “Qué perr... vergüenza festejando algo porque hace 10 años no son campeones, pobres pendej...”.

Han pasado nueve años desde que Chivas fue campeón de la Liga MX por última vez en una final ante Tigres; desde 2017, el Rebaño Sagrado no ha podido levantar el título del futbol mexicano y este año podría ser una gran oportunidad para hacerlo.

Chivas ya espera a su rival en las semifinales del Clausura 2026

El equipo de Gabriel Milito ya espera en las semifinales para conocer a su rival en la siguiente ronda, en el que podrían enfrentarse a su acérrimo rival en busca de llegar a la final. Cabe recalcar que la última vez que el Rebaño Sagrado estuvo en la antesala de la gran final también se midió al América.

Las Chivas conocerán a su rival este domingo 10 de mayo, que podría ser Cruz Azul o el América, dependiendo de los resultados, pues si las Águilas derrotan a Pumas, tendríamos Clásico Nacional en semifinales, pero si los universitarios dejan fuera a los azulcremas, los rojiblancos se medirían a la Máquina.

Todo se definirá en el Clásico Capitalino, la serie más llamativa de estos cuartos de final y que tiene el marcador global 3-3, así que es un partido imperdible este domingo.

DCO