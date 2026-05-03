“Me pelas la ver...” La explosiva reacción de Chiquete Orozco con un aficionado de Atlas (VIDEO)

A pesar de la victoria del Cruz Azul, uno de sus jugadores se metió en problemas después de pelearse con un aficionado del Atlas en el Estadio Jalisco. Jesús ‘Chiquete’ Orozco fue el que protagonizó este delicado momento en el que perdió completamente la cabeza.

El defensa mexicano aparece en las imágenes haciéndose de palabras con un fanático y, antes de volver a su asiento, le grita: “Me pelas la verg... en esta y otra vida, pendej...”, mientras que el aficionado le comenta: “En las que sean, pero tranquilícese, es futbol, pinch... par de mensos, es futbol, cállese el hocic...”.

El Chiquete haciéndose de palabras con un aficionado de Atlas en el Jalisco 🗣️ “Me pelas la v..” pic.twitter.com/VaWqzhFKnK — FER GOLPARA (@streber10) May 3, 2026

Chiquete Orozco podría estar en problemas con la Liga MX

Desde hace ya algunos años, la Liga MX viene buscando que se erradique la violencia en el futbol mexicano, sin embargo lo ocurrido con ‘Chiquete’ Orozco es un claro ejemplo de lo que no puede ocurrir en las gradas de los estadios.

Lamentablemente el defensa mexicano es el primero que tiene que poner el ejemplo frente a los aficionados. El jugador del Cruz Azul podría recibir una sanción por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por lo ocurrido en el Estadio Jalisco, pues se hizo de palabras con un fanático de los Zorros.

El incidente entre ‘Chiquete’ Orozco y el aficionado en el recinto de Guadalajara ocurrió cuando el Atlas marcó uno de sus goles en el compromiso y la fanaticada se levantó de su asiento a festejar la anotación de su equipo, un gesto que no le gustó al defensa mexicano.

Chiquete Orozco no juega con el Cruz Azul desde el año pasado

‘Chiquete’ Orozco se lesionó el tobillo la temporada pasada en la cancha del Estadio Universitario en el partido de vuelta de las semifinales del Apertura 2025 ante los Tigres, razón por la que se ha perdido todo el Clausura 2026 con el Cruz Azul.

El central mexicano lleva cinco meses sin ver actividad con el equipo de la Noria, razón por la que se perderá la Copa del Mundo del 2026 con la Selección Mexicana, pues el Mundial ya está a menos de 40 días de iniciar.

Orozco ya está saliendo de su lesión y pronto podría estar de regreso en la cancha, sin embargo en los últimos compromisos del Cruz Azul, el defensa ha visto los encuentros de La Máquina desde la grada, así que lo más seguro es que lo veamos en acción hasta la próxima campaña.

DCO