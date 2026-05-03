Real Madrid derrota al Espanyol con doblete de Vinícius y el Barcelona podría ser campeón en el Clásico

Vinícius hizo los dos goles con los que el Real Madrid superó al Espanyol.

El Real Madrid venció a domicilio 2-0 al Espanyol con un doblete del brasileño Vinícius, y con ello evitó la coronación del Barcelona en LaLiga, misma que podría ocurrir el próximo 10 de mayo, cuando se realice el clásico del futbol español.

El atacante sudamericano hizo sus dos tantos en el segundo tiempo del encuentro disputado en Cornellà-El Prat, el primero de ellos al minuto 55 con un tiro raso de derecha al centro, luego de ser asistido por Gonzalo García.

🚨🇪🇸 VINICIUS JR OPENS THE SCORING FOR REAL MADRID!



Espanyol 0-1 Real Madrid.pic.twitter.com/fcWIEvwfcd — Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 3, 2026

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Espanyol 0-2 Real Madrid.pic.twitter.com/wKELCTFsfW — Tekkers Foot (@tekkersfoot) May 3, 2026

El inglés Jude Bellingham asistió a Vinícius para su segundo gol del encuentro al minuto 66. El delantero del Real Madrid definió con un fogonazo de derecha en el área para dejar sin oportunidad a Marko Dmitrovic.

Real Madrid mantiene ligera esperanza en LaLiga

Con su victoria sobre el Espanyol en la Jornada 34, el Real Madrid llegó a 77 puntos en LaLiga y mantiene una ligera, aunque muy poco probable esperanza de terminar en la primera posición.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa está a 11 puntos del Barcelona cuando solamente restan cuatro fechas y 12 unidades por disputarse en el campeonato del futbol español.

Si el Real Madrid vence al Barcelona el próximo domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou, los Blaugranas seguirían necesitando ganar uno de sus otros tres duelos restantes para proclamarse campeones de LaLiga.

Por ese motivo es que a los Culés les basta un empate en el clásico para conseguir su título 29 en la historia del campeonato español de Primera División.

EVG