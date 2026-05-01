¡Confirmado! Cruz Azul se queda sin una de sus mejores armas para los cuartos de final contra Atlas

Cruz Azul perdió a uno de sus jugadores clave para la ida de cuartos de final contra Atlas.

Cruz Azul no contará con Gabriel ‘Toro’ Fernández para la ida de cuartos de final del Clausura 2026 contra el Atlas. El atacante uruguayo ni siquiera realizó el viaje a Guadalajara con el resto de sus compañeros debido a que tiene una distensión muscular.

Algunos reportes indican que incluso el atacante charrúa estaría en duda para el partido de vuelta entre La Máquina y La Academia, a jugarse el próximo fin de semana en el Estadio Azteca, aunque otros informes indican que estaría disponible para el capítulo definitivo entre estos clubes.

El Toro 🐂 Fernández es baja para la Ida de los Cuartos de Final ❌#CruzAzul #LigaMx pic.twitter.com/lrHGvxwczP — Gambetita (@gambetita2020) May 1, 2026

¿Quién será el reemplazo del Toro Fernández en Cruz Azul?

El delantero nigeriano Christian Ebere se perfila para reemplazar a Gabriel Fernández en el ataque de Cruz Azul en la ida de cuartos de final contra el Atlas.

El africano, recién llegado a La Máquina en el actual Clausura 2026, arrancaría como titular en el cotejo de ida ante los rojinegros, a celebrarse en la cancha del Estadio Jalisco.

Cruz Azul es visitante contra el Atlas en la ida de cuartos de final debido a que terminó en una mejor posición que los Zorros. Los capitalinos acabaron en el tercer puesto de la clasificación y La Academia finalizó en el sexto sitio.

¿Cuántos goles hizo el Toro en el Clausura 2026 con Cruz Azul?

Gabriel Fernández convirtió cinco goles con Cruz Azul en la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX, torneo en el que arrancó 10 veces como titular, aunque tuvo actividad en 15 cotejos.

El ‘Toro’ Fernández se sumó a la plantilla de La Máquina en el Clausura 2024 después de haber jugado un torneo con Pumas. Antes formó parte de los Bravos de Ciudad Juárez, su primer club en la Liga MX.

Gabriel Fernández registra hasta el momento 24 goles en 74 partidos oficiales con Cruz Azul en toda clase de competencias.

Cruz Azul y Atlas se reencuentran en Liguilla

La última vez que Cruz Azul y Atlas se enfrentaron en fase final fue en el repechaje del Clausura 2023, duelo en el que los rojinegros se impusieron por marcador de 1-0.

En cuartos de final es la primera ocasión que cementeros y tapatíos miden fuerzas desde el Invierno 2000. Aquella vez clasificaron los rojinegros tras ganar 2-0 el cotejo de vuelta, luego que habían caído 1-0 en la ida.

EVG