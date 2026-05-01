¡OFICIAL! México será sede del Campeonato Sub-20 de Concacaf para repartir los boletos al Mundial y Juegos Olímpicos

México logró que la Confederación de Norte Centroamérica y el Caribe (Concacaf), designara a México como el país anfitrión para el Campeonato Sub-20 de la región, el cual servirá para definir a las selecciones participantes en el Mundial 2027 de la categoría y entregar los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El torneo se llevará a cabo en nuestro territorio del 24 de julio al 9 de agosto de este 2026. El sorteo para definir los grupos se realizará el jueves 7 de mayo, además de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aún no reveló las sedes y fechas de los partidos de México.

“Agradecemos a la Concacaf y a su presidente, Víctor Montagliani, la confianza depositada en México para ser sede del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026. Es un gran honor para nosotros ser parte del desarrollo de la próxima generación del futbol en nuestra región”, comentó Mikel Arriola.

#Sub20 | ¡Incondicionales, seremos sede del Campeonato Sub-20 de la @Concacaf, cual otorga boleto tanto para el Mundial de la categoría como para los Juegos Olímpicos! 🇲🇽💪



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Estados Unidos ya tiene su lugar asegurado en los próximos Juegos Olímpicos

Estados Unidos será el país sede para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que ya tiene su lugar asegurado en la contienda, así que en caso de que el conjunto de las Barras y las Estrellas llegue a la final del Campeonato Sub-20, el boleto será para otro equipo que haya alcanzado las fases finales.

“Esperamos dar la bienvenida a todos los equipos participantes y a sus aficionados a nuestro país, y confiamos en que será un torneo exitoso y una gran experiencia, que reflejará los estándares de la Concacaf y del fútbol en nuestra región”, expresó Mikel Arriola.

Cabe recalcar que la Selección Mexicana es el actual campeón del torneo Sub-20 de la Concacaf, ya que en 2024 vencieron a Estados Unidos por marcador de 2-1 en la final en la edición pasada de este certamen.

México levanto el título hace dos años. ı Foto: X @miseleccionsubs

Así se jugará el Campeonato Sub-20 de la Concacaf

México será por sexta vez en la historia sede del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, para definir a los equipos participantes en el próximo Mundial de la categoría y los Juegos Olímpicos.

El torneo iniciará con la ya conocida fase de grupos y después los equipos que avancen participarán en la eliminación directa.

Antes del sorteo, las cabezas de grupo ya están definidas, que son México, Estados Unidos y Honduras, selecciones que se encuentran en el bombo A y será el 7 de mayo cuando conozcan a sus rivales.

DCO