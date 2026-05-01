¿A qué hora ver EN VIVO y GRATIS a Checo Pérez en el Sprint del Gran Premio de Miami de F1?

El Cadillac de Checo Pérez en la clasificación del Sprint del Gran Premio de Miami de F1.

Sergio Checo Pérez corre este sábado 2 de mayo el Sprint del Gran Premio de Miami, en la que es la segunda carrera de este tipo en la Temporada 2026 de Fórmula 1 (F1), que se reanuda este fin de semana después de poco más de un mes de inactividad.

El piloto mexicano largará desde la decimonovena posición, luego de que fue eliminado en la primera sesión de la qualy en el Autódromo Internacional de Miami.

Trending in the right direction. pic.twitter.com/kM3jZpcE42 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) May 1, 2026

¿En qué canal pasan EN VIVO el Sprint del GP de Miami?

La carrera Sprint del Gran Premio de Miami de F1 se lleva a cabo este sábado 2 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami. Comienza a las 10:00 horas del Centro de México y será transmitida en vivo por Canal 9 y Sky Sports.

Fecha : Sábado 2 de mayo

Hora : 10:00

Autódromo : Internacional de Miami

Transmisión: Canal 9 y Sky Sports

¿Cuántos Sprints hay en la F1 2026?

La F1 2026 tiene programadas seis carreras Sprint y la segunda de ellas es la que se celebra este 2 de mayo en el marco del Gran Premio de Miami.

La primera carrera de este tipo en la campaña en curso se realizó en China, donde el británico George Russell, volante de la escudería Mercedes, consiguió la victoria.

Los otros cuatro Sprints para la F1 2026 serán en los Grandes Premios de Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en su última carrera en Miami?

El tapatío Checo Pérez corrió su más reciente Gran Premio de Miami en la F1 2024, su última campaña con la escudería Red Bull. Culminó la carrera en el octavo sitio.

Esa vez también se celebró una carrera Sprint en el Autódromo Internacional de Miami, y en la misma el jalisciense acabó en el tercer sitio, atrás de su entonces coequipero Max Verstappen y del monegasco Charles Leclerc.

El Gran Premio de Miami es el primero de la F1 2026 en su reanudación luego de que en abril no se realizaron las carreras en Baréin y Arabia Saudita, esto debido al conflicto en Medio Oriente.

EVG