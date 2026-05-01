André Jardine lanza fuerte mensaje antes del Clásico ante Pumas: “el favorito es”

Antes del Clásico Capitalino de cuartos de final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el entrenador del América André Jardine habló sobre si su club es favorito ante los Pumas, que terminaron como líderes generales y son el candidato a ganar el título del futbol mexicano.

El estratega brasileño descartó favoritos para la Liguilla y en especial explicó que para los clásicos no hay un equipo que se pueda catalogar como favorito. Lo que sí agregó es que el club mejor preparado saldrá airoso y se convertirá en semifinalista.

“Yo creo que en los clásicos no hay favoritos. Para mí, el favorito es quien se preparó mejor, quien a lo largo del partido tenga las mejores contras, mejor estrategia, quien vaya más inspirado, más asertivo en momentos decisivos”, comentó Jardine en conferencia de prensa previo al juego.

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Jardine lamenta baja de Israel Reyes

En otro orden de ideas el estratega de las Águilas lamentó no tener a Israel Reyes para la serie de cuartos de final de la Liga MX. El defensor fue convocado a la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026. La concentración con el Tricolor inicia en la semana, por lo que se perderá la Liguilla.

“Lo de Isra lamentamos no tenerlo, estamos felices por él porque vive un gran momento en su carrera, que haga un grandísimo Mundial, que encuentre la felicidad y merece todas las glorias y todo este momento que está viviendo”, explicó el sudamericano ante los medios.

Arqueros en preparación para el Clásico Capitalino. 🧤🔥 pic.twitter.com/ifsnzm8KF3 — Club América (@ClubAmerica) May 1, 2026

A la baja de Reyes se le suma la del delantero Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga, quien sufrió una fractura en la clavícula izquierda, por lo que se perderá gran parte de la fiesta grande del futbol mexicano. Sin embargo, contará con el delantero Henry Martín.

“Muy felices de contar con Henrt, ya me cansé de hablar de la importancia que tiene, es un gran líder, un goleador, la sensación que va a conseguir, estar en el nivel que nos ayude de alguna forma con su experiencia y calidad”, dijo el estratega de las Águilas sobre el regreso del delantero yucateco.

¿Cuándo juega América vs Pumas?

El América vs Pumas, duelo correspondiente a los cuartos de final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 3 de mayo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal Canal 5, TUDN y VIX.

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