Checo Pérez sorprende con un casco especial y hermoso para el Gran Premio de Miami (VIDEO)

Checo Pérez lucirá un casco especial para el Gran Premio de Miami de F1.

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez presentó el casco que lucirá este fin de semana para el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 (F1) en la reanudación de la Temporada 2026 después de que en abril no se realizaron las carreras en Baréin y Arabia Saudita.

Se trata de un casco especial y hermoso que combina la identidad visual y la estrategia comercial en un concepto inspirado en la fauna de Florida.

Bringing the Miami heat 🔥



First look at Checo’s fresh lid for the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/BmvEW6ZJkz — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 30, 2026

El casco que Checo Pérez lucirá en la celebración del Gran Premio de Miami de F1 sobresale por un diseño que evoca el plumaje de una garza, una especie representativa de la ciudad, motivo por el cual predominan los colores rosados en mate y azul claro.

Características de casco de Checo para el GP de Miami

Colores inspirados en Florida

Elementos visuales de Cadillac

Diseño pensado para cámaras onboard

Integración de patrocinadores

¿Cuánto puede generar el casco de Checo Pérez?

De acuerdo con datos de la industria, un casco en la Fórmula 1 puede generar hasta 4.9 millones de dólares por carrera, pues se trata de una plataforma publicitaria clave.

Por este motivo, los logos del mismo están ubicados de manera estratégica, además de que se optimiza visibilidad en cámaras y televisión. Cada detalle del casco está pensado en maximizar exposición de marca.

¿En qué lugar va Checo Pérez en la F1 2026?

El tapatío Checo Pérez se ubica en la vigésima posición en el campeonato de pilotos de la F1 2026 después de tres carreras celebradas.

El mexicano no ha sumado puntos en lo que va de la campaña. Solamente está arriba del español Fernando Alonso y del canadiense Lance Stroll, ambos pilotos de la escudería Aston Martin.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Miami?

Checo Pérez ha corrido tres veces el Gran Premio de Miami, y su mejor resultado hasta el momento fue el segundo lugar que consiguió en la F1 2023.

Es la única vez que el volante mexicano se ha subido al podio en el Autódromo Internacional de Miami, pues en la carrera del 2022 acabó cuarto, mientras que en la del 2024, su última temporada con Red Bull, culminó en el octavo sitio.

EVG