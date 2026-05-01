Julio César Chávez y Óscar de la Hoya tienen un emotivo cara a cara tras 27 años; así fue el épico momento (VIDEO)

Julio César Chávez y Óscar de la Hoya tienen un cara a cara este sábado

Julio César Chávez y Óscar de la Hoya se enfrentaron dos veces, con el estadounidense siendo vencedor en ambos encuentros. Este viernes los peleadores se vieron de nueva cuenta luego de 27 años de su último enfrentamiento y hasta tuvieron un emotivo careo.

Con risas de por medio, buen ambiente y la presentación de un documental sobre su rivalidad, las leyendas de sus respectivos países compartió un gran rato, en donde se dedicaron palabras de reconocimiento.

Oscar De La Hoya and Julio Cesar Chavez facing off more than 27 years after their second fight 🇲🇽🤣 pic.twitter.com/ZZXTFc68Dv — Ring Magazine (@ringmagazine) May 1, 2026

Julio César Chávez y Óscar de la Hoya tuvieron una intervención de 20 minutos en la conferencia de prensa de la pelea David Benavidez vs Gilberto Ramírez. En el careo las glorias del deporte estuvieron muy sonrientes y hasta un abrazo intercambiaron.

“Han pasado 30 años desde la última vez que nos enfrentamos en Las Vegas. No pude evitar ponerme emocional. La tradición del fin de semana del Cinco de Mayo continúa gracias a Estados Unidos”, dijo el Golden Boy en una publicación en redes sociales.

Julio César Chávez y Óscar de la Hoya ı Foto: Óscar de la Hoya

Óscar de la Hoya venció dos veces a Julio César Chávez

Chávez y De la Hoya se enfrentaron por primera vez en 1996, un combate en donde el estadounidense se impuso por nocaut técnico en el cuarto asalto, demostrando que la juventud de Óscar fue el factor clave. La segunda entrega de su rivalidad se presentó en 1998. El resultado fue el mismo para el César del Boxeo, quien llegó mucho más grande y disminuido físicamente por el pasar de los años.

Óscar de la Hoya no era un boxeador querido en México, pues aunque tiene raíces mexicanas decidió representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, en donde ganó la medalla de oro y de ahí su apodo de Golden Boy. Aunque salía a sus peleas con la bandera mexicana, jamás conectó con los aficionados.

Julio César Chávez y Óscar de la Hoya ı Foto: Óscar de la Hoya

Ganarle dos veces a Julio César Chávez no ayudó para que De la Hoya se ganara el corazón del pueblo mexicano, pues venció a la más grande leyenda que este país ha dado en el deporte de los puños y un referente en cualquier disciplina.

“Chávez es mi compadre. Desde que empecé a ver sus peleas de niño siempre ha sido mi héroe, es un icono en el deporte, en la vida. Yo creo que viéndolo siempre es un placer, me da mucha alegría, la energía positiva. Es un gran hombre y lo quiero mucho, ha hecho mucho por mi carrera, por la carrera de muchos y del boxeo en general”, dijo De la Hoya en entrevista con Izquierdazo.

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