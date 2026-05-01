Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez vs David Benavidez: Dónde y a qué hora ver la pelea de box EN VIVO en México

Este sábado el 2 de mayo en Las Vegas el mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez defiende sus títulos crucero de la AMB y la OMB ante el estadounidense David Benavidez, quien busca convertiste en tricampeón del mundo luego de haber ostentado fajas en 168 y 175 libras.

El fin de semana del cinco de mayo es una fecha histórica en el boxeo y aunque este año no estará el Canelo Álvarez, el mazatleco Gilberto Ramírez tomará la batuta en un combate estelar ante David Benavidez, originario de Phoenix y residente de Miami que curiosamente apodan “El Monstruo Mexicano”.

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¿Dónde ver Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez vs David Benavidez?

La pelea en donde el mexicano Gilberto Ramírez, campeón crucero de la AMB y la OMB, expone sus cetros ante el estadounidense David Benavidez este 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas y podrás ver la velada completa en ESPN y Disney+ en Latinoamérica y México. Se espera que la pelea estelar sea al rededor de las 10 de la noche.

Día: 2 de mayo

Cartelera preliminar: 15:30 horas, tempos CDMX

Cartelera estelar: 18:00 horas, tiempo CDMX

FIRST FACE OFF OF FIGHT WEEK 💥#BenavidezZurdo | May 2 pic.twitter.com/krjgy1hT2t — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) April 30, 2026

Cartelera completa Zurdo Ramírez vs David Benavidez

Zurdo Ramírez vs David Benavidez- por los títulos peso crucero OMB y AMB de Ramírez

José Armando Reséndiz vs Jaime Munguía- Por el título supermediano AMB de Reséndiz

Oscar Duarte vs Ángel Fierro- superligero

Isaac Lucero vs Alan Sandoval Gutiérrez- superwelter

Jorge Chávez vs Tito Sánchez- supergallo

Daniel Blancas vs Raúl Salomón- supermediano

Juan Carrillo vs Marlon Delgado- semipesado

Dylan Capetillo vs James William Pierce III- ligero

Petr Khamukov vs Bernard Joseph- mediano

Julio Ocampo Hernández vs Carlos Lewis- ligero

Javier Meza vs Damonte Smith- superligero

FIRST face-off of the week: David Benavidez vs. Zurdo Ramirez! 🥊🔥#BenavidezZurdo | May 2 | tickets on sale now pic.twitter.com/pDFKPs5nan — Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) April 30, 2026

¿Cómo llegan Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez vs David Benavidez?

El mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez llega a este combate con un récord de 48-1 y 30 KOs. Buscará una nueva defensa luego de retener sus fajas mundiales crucero de la AMB y la OMB ante el excampeón Yuniel Dorticós.

El peleador oriundo de Mazatlán, de 34 años de edad, tendría un récord invicto de no ser por la única derrota de su carrera ante el ruso Dmitry Bivol, cuando pelearon por el título de peso semipesado de la AMB en 2022. Ramírez llega con racha de cuatro victorias consecutivas.

Por su parte, David Benavidez se encuentra invicto con 31 peleas ganadas y 25 nocauts. Viene de defender el título semipesado del CMB tras noquear a Anthony Yarde. Ahora buscará ser campeón en su tercera categoría de peso tras conquistar títulos mundiales en supermediano y semipesado.

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