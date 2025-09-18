David Benavidez enciende la polémica al burlarse brutalmente del Canelo Álvarez por perder con Crawford

David Benavidez, boxeador estadounidense, no desaprovechó la derrota de Saúl ‘Canelo’ Álvarez a manos de su compatriota Terence Crawford, para publicar una historia en su cuenta de Instagram burlándose del pugilista mexicano, pues en varias ocasiones lo ha retado públicamente a subirse al ring contra él.

El oriundo de Phoenix, Arizona, subió una imagen a sus redes sociales donde se puede ver que estuvo conviviendo con Crawford después de su pelea del pasado domingo en Las Vegas, donde se convirtió en campeón indiscutido del peso supermediano.

Terence Crawford derrotó al ‘Canelo’ Álvarez después de 12 rounds de boxeo y terminó llevándose los cinturones de la Asociación Mundial, Consejo Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo, convirtiéndose en campeón indiscutido del peso supermediano.

La historia que publicó Benavidez en su cuenta de Instagram. ı Foto: Captura de Pantalla

Este es el récord profesional de David Benavidez en el boxeo profesional

David Benavidez es un boxeador profesional estadounidense que actualmente tiene 28 años y en repetidas ocasiones ha mostrado su interés por subirse al ring para enfrentarse ante el ‘Canelo’ Álvarez.

Actualmente, tiene un récord envidiable para pugilistas como Saúl Álvarez, pues cuenta con 30 victorias en su carrera, 24 por la vía del nocaut, y cero derrotas. En algunos meses podrá seguir con esa racha.

La última pelea de Benavidez fue ante el cubano David Morrell en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, en donde terminó ganando por decisión unánime y retuvo el título interino de peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo.

Canelo Álvarez's reaction after this jab from Terence Crawford in the 11th round of their fight.



Terence Crawford was frustrating and causing him problems all night 😤 #CaneloCrawford pic.twitter.com/LKybh3PWrA — Netflix Sports (@netflixsports) September 15, 2025

¿Cuándo y dónde será la próxima pelea de David Benavidez?

David Benavidez todavía tiene muchos años por delante de carrera y a finales de este año tendrá su segunda pelea del 2025. El estadounidense ya tiene pactado un enfrentamiento en noviembre.

Por primera vez en su carrera, Benavidez se subirá al ring fuera del continente americano, pues en su siguiente enfrentamiento, en el que verá las caras con Anthony Yarde, se llevará a cabo en la ANB Arena, ubicada en Riyadh, Arabia Saudita.

Esta pelea será en noviembre de 2025 y David Benavidez buscará mantener su récord invicto ante un boxeador que tiene una marca de 27 victorias, 24 de ellas por la vía del nocaut, y 3 derrotas.

DCO