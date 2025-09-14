Canelo Álvarez pierde por nocaut en los MEMES, tras ser humillado por Crawford

Saúl Canelo Álvarez perdió el campeonato mundial de peso supermedio ante los puños del estadounidense Terence Crawford, quien logró ser campeón absoluto en su tercera división de peso, el primero en la era de los cuatro cinturones.

El mexicano nunca encontró respuestas para las armas que presentó Crawford, quien venció en una clara decisión unánime. Al estadounidense no se le vio mal en su primera pelea en las 168 libras, recordando que subió dos categorías de peso para hacer esta super pelea.

Los memes acaban con Canelo

No mamen, mi Canelo, vas a ver pinche Crawford pic.twitter.com/yCte2gEIni — Bartuneta (Mapi’s version)🐥 (@Bartuneta) September 14, 2025

En una noche el canelo arruinó el 15 de septiembre y se chingó la economía del país

pic.twitter.com/SLQjFGma98 — Jorge Flores (@joje_ff) September 14, 2025

How Crawford did Canelo the whole fight#CaneloVsCrawford pic.twitter.com/oARfy4HDA8 — TheSportsAlien 💎 🇮🇪 (@Sports_Alien_OG) September 14, 2025

Canelo antes de la pelea: pic.twitter.com/S6CBYwhgnO — Maestro Splinter (@OOC_Momo) September 14, 2025

First he beats Drake now Canelo??? He’s on a generational run pic.twitter.com/28gzYxuuUI — Barstool Sports (@barstoolsports) September 14, 2025

El canelo cuando le meto pesos mexicanos

pic.twitter.com/xVZzDQoMs2 — Jorge Flores (@joje_ff) September 14, 2025

yo viendo que canelo perdió y le quitaron todos sus cinturonespic.twitter.com/3dLRUeOB6I — riv (@ponyoogirl) September 14, 2025

El hijo de perra del Canelo Álvarez cuando decido apostar dinero por el pic.twitter.com/wdontnTkbX — Fabrizio Fauna (@FabrizioFauna) September 14, 2025

Los memes destrozaron al Canelo, pues enfatizaron en que perdió ante un boxeador más chico y más viejo, además que sus golpes no fueron capaces de causarle ningún daño a Crawford.

A pesar de la derrota, Saúl Álvarez se mostró contento por la carrera que ha hecho, además de decir que es un ganador en la vida, pues tiene muchas cosas por las que estar contentos.

“Me siento bien. Primero que nada gracias a la gente que vino a apoyarme como siempre y decirles que una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané, porque tengo a mi familia, en lo profesional hice muchas cosas, todo mi respeto para Crawford, aquí estoy para tomar riesgos, a ponerme a prueba y aquí seguiré”,dijo Canelo Álvarez.

Canelo y un futuro incierto en 2026

Frank Warren, promotor de boxeo, adelantó que es muy factible que el siguiente rival del Canelo Álvarez después de su pleito contra Terence Crawford sea el británico Hamzah Sheeraz.

“Todo depende de lo que ocurra el sábado. Si Canelo sale adelante, creo que concretaremos esa pelea. Veamos qué pasa este fin de semana y partamos de ahí”, comentó Frank Warren en charla con The Ring, antes del combate entre Canelo y Crawford en Las Vegas.

Hamzah Sheeraz noqueó al puertorriqueño Edgar Berlanga en su combate más reciente, victoria con la que se consolidó como el retador mandatario del peso supermediano del CMB.

Sin embargo, el promotor Frank Warren hizo estas declaraciones pensando en una hipotética victoria del Canelo Álvarez, lo cual no ocurrió, por lo que su rival podría no ser el pugilista británico de 26 años.

