Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Sigue EN VIVO los mejores momentos y el round por round de la pelea

Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford prometen una gran pelea en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Marco Verde vence a Sona Akale y sigue invicto

El mazatleco Marco Verde derrotó por nocaut técnico en el cuarto round al estadounidense Sona Akale en una de las peleas preliminares de la cartelera encabezada por Canelo Álvarez y Terence Crawford.

LA PREVIA

La espera para ver la pelea de box entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford llegó a su fin, pues HOY, 13 de septiembre, se celebra el combate en el majestuoso Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, recinto en el que el mexicano se subirá al ring por primera vez.

Saúl Álvarez pone en juego su campeonato indiscutible de peso supermediano ante el pugilista estadounidense, quien arriesga su invicto, pues ha salido con los brazos en alto en los 41 combates que ha disputado desde su debut como profesional en el 2008.

El ‘Canelo’ Álvarez busca ante Terence Crawford ganar su primera pelea por la vía del nocaut en cuatro años, pues no lo consigue desde el 6 de noviembre del 2021, cuando se impuso al también estadounidense Caleb Plant en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Terence Crawford será el primer estadounidense ante el que el ‘Canelo’ Álvarez mida fuerzas desde el 30 de septiembre del 2023. Aquel día, el mexicano se impuso por decisión unánime a Jermell Charlo en un combate que tuvo como sede la T-Mobile Arena de Las Vegas.

