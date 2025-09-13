Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Quién es el famoso que saldrá con el boxeador mexicano al ring?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tendrá un gran reto al enfrentar a Terence Crawford este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, pero un momento que siempre esperan los fanáticos del pugilista mexicano es su salida al ring.

El pugilista jalisciense reveló que en esta ocasión no saldrá al cuadrilátero con algún artista, solo realizará su aparición con su equipo de trabajo, aunque podría haber sorpresas por parte del ‘Canelo’ Álvarez en su combate ante el estadounidense.

En su pelea anterior ante el cubano William Scull, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, invitó a Luis R. Conriquez, quien compuso la canción de “Mexicano Soy” para el ‘Canelo’ Álvarez; además, en el pasado ha estado con diferentes artistas como J Balvin y Santa Fe Klan.

¿A qué hora será la pelea del Canelo Álvarez vs Terence Crawford?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tendrá su segunda pelea del 2025 ante el estadounidense Terence Crawford para definir al campeón indiscutible del peso supermediano. Los dos boxeadores han dejado buenas sensaciones tanto en las conferencias de prensa como en el pesaje.

La transmisión del evento está programada para iniciar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y se espera que el enfrentamiento entre el mexicano y el estadounidense comience en punto de las 21:00 horas.

La pelea entre estos dos pugilistas está pactada a 12 rounds y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entregará un anillo y un cinturón conmemorativo del estado de Tlaxcala al ganador de este enfrentamiento, que no tiene valor oficial.

Esta es la cartelera completa del Canelo Álvarez vs Terence Crawford

La cartelera de la pelea entre el ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford será muy vasta, con enfrentamientos de diferentes pesos y algunos combates por llevarse un cinturón; además, tendremos la participación de Marco Verde ante Sona Akale.

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams (peso medio)

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin (peso pesado)

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez (súper pluma / ligero)

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo (superligero)

Steven Nelson vs. Raiko Santana (peso semipesado)

Marco Verde vs. Sona Akale (peso medio)

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (peso superwelter)

Christian Mbilli vs. Lester Martínez (peso supermediano, por el título interino WBC)

Mohammed Alakel vs. John Ornelas (peso ligero)

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (peso supermediano indiscutible)

Como ya se sabe, la cereza del pastel será la batalla entre Saúl Álvarez y Terence Crawford, que definirá al nuevo campeón indiscutible del peso supermediano.

