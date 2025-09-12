Así fue el último e intenso cara a cara entre Canelo Álvarez y Terence Crawford antes de su pelea (VIDEO)

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su último cara a cara antes de su pelea.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford tuvieron un intenso momento en su último cara a cara previo a la pelea en la que se verán las caras este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

El hecho se llevó a cabo en la ceremonia de pesaje, misma que se llevó a cabo en la T-Mobile Arena, en un evento al que el público pudo acceder de manera gratuita. Horas antes, ambos cumplieron con el peso tras subir a la romana.

🇲🇽🇺🇸CANELO-CRAWFORD FINAL FACE OFF

Si bien fue un momento muy breve y excento de empujones y dimes y diretes, la intensidad de cara al combate del sábado se vio en el rostro del ‘Canelo’ Álvarez y de Terence Crawford, quien llega en calidad de invicto al pleito contra el tapatío, quien, por su parte, tiene saldo positivo contra pugilistas estadounidenses.

¿Cómo le fue a ‘Canelo’ Álvarez en su última pelea?

Saúl Álvarez llega a su pelea contra Terence Crawford con una racha de seis victorias consecutivas, todas ellas por decisión unánime.

En su combate más reciente, el ‘Canelo’ derrotó al cubano William Scull en un combate que se llevó a cabo en Riad, Arabia Saudita, donde el mexicano nunca había peleado.

El ‘Canelo’ Álvarez llega a su pelea contra Terence Crawford con récord de 63 peleas ganadas (39 nocauts), dos perdidas y dos empatadas.

¿Quién fue la última víctima de Terence Crawford?

El estadounidense Terence Crawford llega con un récord invicto de 41 peleas ganadas y ninguna perdida a su pleito de este 13 de septiembre contra el ‘Canelo’ Álvarez.

El uzbeko Israil Madrimov fue la más reciente víctima de Bud, quien se impuso al pugilista asiático el 3 de agosto del 2024 por decisión unánime en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

Terence Crawford ganó por nocaut en 31 ocasiones, la última de ellas el 29 de julio del 2023, cuando derrotó a su compatriota Errol Spence Jr. en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

