¡OFICIAL! Canelo Álvarez y Terence Crawford cumplen con el peso y habrá pelea en Las Vegas (VIDEO)

Con peso similar de 167.5 libras, el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Terence Crawford cumplieron en el pesaje oficial de cara a su pelea de este sábado, confirmando que chocarán en el ring que estará ubicado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Los boxeadores cumplieron con el pesaje oficial, en donde uno por uno subieron a la romana para vencer a su primer rival y ambos lo hicieron sin contratiempos. Cabe destacar que el pesaje ceremonial se realiza este viernes por la tarde.

En videos compartidos por la promotora Zuffa Boxing, el primero en subir a la báscula fue Terence Crawford, quien marcó 167.5 libras en su primera vez dentro de la categoría de los pesos supermedios. El peleador de Nebraska se vio con un gran físico, muy definido, por lo que se puede pensar que no cortó mucho peso.

El segundo en pesarse fue el mexicano y campeón mundial indiscutido de las 168 libras, el Canelo Álvarez, quien pesó 167.5 libras, con lo que oficialmente habrá combate, en donde el de Guadalajara defiende sus cuatro títulos.

¿Cómo llega el Canelo Álvarez ante Terence Crawford?

El Canelo Álvarez disputará la pelea 68 de su carrera este sábado 13 de septiembre, cuando se mida ante el estadounidense Terence Crawford, quien busca ser el tercero en derrotar al mexicano.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, ha ganado 63 combates, y en 39 de ellos salió con los brazos en alto por la vía del nocaut. El resto son dos empates y dos derrotas, la más reciente de ellas en el 2022 a manos del ruso Dmitry Bivol.

Las últimas cinco peleas del Canelo han sido victorias. La más reciente ante el cubano William Scull por decisión unánime. De hecho, todos sus últimos cinco triunfos han sido en las tarjetas, ante Edgar Berlanga, Jaime Munguía. Jermell Charlo y John Ryder.

Terence Crawford con experiencia ante mexicano

Saúl Álvarez será el cuarto boxeador mexicano al que se mida el estadounidense Terence Crawford desde que comenzó su carrera boxística en el 2008. El balance para el nacido en Omaha, Nebraska, contra púgiles tricolores es completamente positivo, por lo que el ‘Canelo’ intentará ser el primer azteca en derrotarlo.

Los mexicanos que cayeron a manos de Terence Crawford son Filiberto Nieto, Alejandro Sanabria y Raymundo Beltrán, éste último el 29 de noviembre del 2014 en un pleito que tuvo como sede el CenturyLink Center de Omaha, Nebraska.

