Canelo vs Crawford: ¿Por qué se le dará un anillo al estilo Super Bowl al ganador de la pelea?

El vencedor entre 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford también ganará un anillo al estilo Super Bowl.

El vencedor de la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford no solamente recibirá el cinturón Tlaxcala, pues el CMB también le dará un anillo al estilo Super Bowl al que resulte vencedor del combate a celebrarse en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, aseguró que este anillo se otorgará porque la pelea entre Canelo y Crawford es “el verdadero Super Bowl del boxeo”, por lo que no hay una mejor ocasión que ésta para la entrega del mismo.

“No hay mejor escenario para entregar este anillo de campeón del WBC, único y lujoso, que este, que será el anfitrión de este combate legendario: el verdadero Super Bowl del boxeo”, aseveró Mauricio Sulaimán.

¿Quién hizo el anillo estilo Super Bowl que se le dará al ganador entre Canelo y Crawford?

El CMB, en colaboración con Jason of Beverly Hills, hizo realidad el primer anillo de campeonato indiscutido de la serie WBC Brown, mismo que se llevará el que salga airoso entre el ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford.

“Mi visión era crear una nueva tradición en el boxeo que honrara el logro más raro en nuestro deporte. Cada elemento es intencional, este anillo es una narración cultural, diseñado para inmortalizar lo que significa ser indiscutido”, dijo al respecto Rasheen Farlow, socio estratégico del CMB, quien junto con Beverly Hills hizo esta obra maestra.

“Al igual que redefinimos lo que podría ser un anillo de campeonato en los deportes de equipo, ahora tenemos la oportunidad de hacer lo mismo en el boxeo. Esto no está reemplazando el cinturón, está elevando la historia”, afirmó por su parte Jason Arasheben, CEO de Jason of Beverly Hills.

Principales características del anillo al estilo Super Bowl para el vencedor entre Canelo y Crawford

De acuerdo con información de Los Angeles Times, el anillo estilo Super Bowl para el ganador de la pelea entre Canelo y Crawford fue elaborado con oro amarillo y piedras preciosas que incluyen 10 quilates de diamantes blancos de 8.5 quilates.

Tiene grabadas las leyendas “Undisputed WBC 2025″ y “September 13 2025 RING 2025″, además de que cuenta con cuatro piedras brillantes en verde, azul, rojo y amarillo.

El anillo al estilo Super Bowl que recibirá el triunfador entre Canelo y Trawford es un diseño desmontable en dos piezas y en el centro tiene un cinturón con la inscripción World Champion y banderas en alto relieve.

EVG