Elsa Jacquemot sufre ante Tatjana Maria pero consigue su pase a semifinales del Guadalajara Open AKRON

Elsa Jacquemot está demostrando un gran nivel tenístico en el Guadalajara Open AKRON 2025, y en la ronda de cuartos de final logró dejar fuera de la competencia a la sexta sembrada del torneo, Tatjana Maria, en tres sets por parciales de 3-6, 6-4 y 6-4.

La tenista francesa se encargó de eliminar en octavos de final a la primera preclasificada de la competencia, Elise Mertens, y ahora lo hace con la sexta en la lista. En la cancha demuestra el poderío físico y mental que tiene para sacar cada punto, aunque en ocasiones la experiencia de sus rivales le complican el panorama.

La raqueta de 22 años necesitó 2 horas y 12 minutos para quedarse con la victoria y uno de los lugares en las semifinales del torneo. Jacquemot está cada vez más cerca de levantar su primer trofeo de la WTA como tenista profesional.

Con cuatro aces, 65 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y seis quiebres de saque, fue como Elsa Jacquemot avanzó a la siguiente fase y el sábado 13 de septiembre peleará por uno de los dos lugares en la gran final.

El camino de la francesa en el Guadalajara Open AKRON no ha sido sencillo; primero venció a María Sákkari en la ronda de 32 tenistas, después dejó en el camino a Elise Mertens y en su último encuentro derrotó a la tenista más longeva de la competencia, Tatjana Maria.

Jacquemot pensó que el partido se le iba de las manos en el tercer set, pues se encontraba cuatro juegos a uno sobre Maria, pero la alemana consiguió ganar el siguiente game, quebrar el saque de la francesa y empatar el tablero 4-4.

Es el primer encuentro para Elsa Jacquemot que no se suspende por lluvia en el Guadalajara Open AKRON y, en la antesala de la gran final, se medirá ante la ganadora del partido entre Marina Stakusic y la colombiana Emiliana Arango.

Por otro lado, Tatjana Maria estaba en busca de su segundo trofeo en singles este año, pues el 15 de junio de 2025 consiguió el título en el Queen’s Club, venciendo a Amanda Anisimova por parciales de 6-3 y 6-4.

Cabe recalcar que, de las ocho sembradas del torneo, solo queda en pie una de ellas y es la actual campeona del torneo, Magdalena Frech; la polaca tendrá su juego de cuartos de final esta tarde ante Nikola Bartunkova.

DCO