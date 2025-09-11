Elisa Jacquemot remonta, gana y elimina a Elise Mertens, la primera sembrada del Guadalajara Open AKRON

Elsa Jacquemot llegó al Guadalajara Open AKRON como una tenista desconocida por la afición, pero con el paso de los partidos la francesa demostró de qué está hecha. La número 83 del ranking WTA se metió al Estadio AKRON ante la primera sembrada del torneo, Elise Mertens, y terminó eliminándola por parciales de 6-4, 3-6 y 4-6.

El partido entre la francesa y la belga inició el miércoles 10 de septiembre, con la victoria en el primer set de Mertens, pero la lluvia se hizo presente en el Centro Panamericano de Tenis y el encuentro se vio suspendido por esa condición.

Como lo demostró en su encuentro pasado al eliminar a María Sákkari, la suspensión de un compromiso no le afecta en nada a Jacquemot, pues volvió a la acción, remontó el partido contra la número 22 del mundo y terminó instalándose en los cuartos de final.

Elsa Jacquemot se mostró fuerte en la pista y, para llevarse el segundo set, consiguió tres aces seguidos para poner en aprietos a la tenista belga. En total, la francesa completó siete servicios sin respuesta, 68 por ciento de puntos con su primer servicio y 104 puntos en total para llevarse el boleto a los cuartos de final.

La edición 2025 del Guadalajara Open AKRON ha estado llena de sorpresas, pues desde la primera ronda, dos de las ocho sembradas quedaron fuera del certamen y ahora en esta segunda fase, Elise Mertens y Veronika Kudermetova, primera y segunda preclasificada, respectivamente, le dijeron adiós al torneo.

Con este resultado y el poderío físico y mental que ha demostrado en la cancha, la tenista francesa de 22 años se perfila como una de las favoritas para llevarse el trofeo y el premio económico de este GDL Open AKRON.

The Jacquemot of all trades! 💥



No.1 seed Mertens is out and Elsa Jacquemot continues her run into the quarterfinals 👊#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/XjtJvBigZJ — wta (@WTA) September 11, 2025

La contrincante de Elsa Jacquemot en los cuartos de final será la sexta sembrada y tenista más longeva del Guadalajara Open AKRON, Tatjana Maria, quien no ha perdido un set en lo que va del torneo, un difícil reto para la francesa.

Otra de las sorpresas de la competencia fue la atleta de Andorra Victoria Jimenez Kasintseva, quien llegó al cuadro principal desde el torneo de calificación, venció en octavos de final a la segunda preclasificada y podría encontrarse en la final con Jacquemot.

El encuentro entre la francesa y la tenista alemana por el pase a las semifinales se llevará a cabo este viernes 12 de septiembre, en la cancha del Estadio AKRON.

DCO