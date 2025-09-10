Nikola Bartunkova domina a Darja Vidmanova para avanzar a cuartos de final del Guadalajara Open AKRON

Nikola Bartunkova sigue haciendo historia en el Guadalajara Open AKRON 2025, está vez venciendo en dos sets a su compatriota Darja Vidmanova por parciales de 6-3 y 6-2, aprovechando el wild card que le otorgó la organización del torneo para clasificarse a cuartos de final.

La tenista checa consiguió quebrarle el saque a su rival en tres ocasiones durante todo el encuentro, y logró que Vidmanova no realizará ningún break, un logro importante para poder llevarse la victoria en la cancha del Estadio AKRON.

Bartunkova realizó un estupendo trabajo al vencer a una tenista mejor rankeada que ella, Vidmanova se encuentra en el lugar 161 del listado de la WTA, mientras que su compatriota se posiciona en el puesto 228, una gran diferencia entre las dos.

Big W 😤



19-year-old Nikola Bartunkova is into her first Tour-level quarterfinal after beating Vidmanova 6-3, 6-2!#GDLOpenAKRONxSantander pic.twitter.com/pPjvUPyJax — wta (@WTA) September 10, 2025

Bartunkova es la segunda tenista más joven que está disputando la edición 2025 del Guadalajara Open AKRON, con 19 años, pues arriba de ella en la lista se encuentra la estadounidense Iva Jovic, quien nació el 6 de diciembre de 2007 y tiene 17 años.

La raqueta checa consiguió cuatro aces, 72 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y salvó los tres puntos de quiebre que tuvo Darja Vidmanova durante el encuentro de este miércoles.

En su siguiente compromiso, la originaria de Praga, Chequia, se podría topar con pared, pues una de sus posibles rivales es la actual campeona del torneo, Magdalena Frech, que también es la cuarta sembrada del Guadalajara Open AKRON. Así que si quiere la victoria, tendrá que trabajar el doble en su encuentro de cuartos de final.

Con esta victoria, Nikola Bartunkova consigue su pase a los cuartos de final, 108 puntos en el ranking WTA y 28 mil 695 dólares para su bolsa; si continúa avanzando en la competencia, seguirá sumando dinero para ella y unidades para su causa.

A su corta edad, está en busca de su primer título como tenista profesional y de momento se encuentra cerca de las semifinales, pero tendrá que medirse ante atletas de alto calibre y que tienen un recorrido vasto en el deporte blanco.

Bartunkova es una estrella en ascenso, pues su posición en el ranking lo demuestra y su ambición por estar en uno de los cuatro Grand Slams por primera vez es grande, además de que podría ser una sorpresa en el Guadalajara Open AKRON.

DCO