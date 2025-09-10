Elise Mertens, la número uno del Guadalajara Open AKRON 2025, inicia su camino por el título

Llegó la tercera jornada del Guadalajara Open AKRON y con eso el ansiado debut de la belga Elise Mertens, quien es la primera sembrada del torneo y se medirá ante la francesa Elsa Jacquemot, tenista que dejó en el camino por el título a la griega más mexicana, María Sákkari.

Mertens suma dos títulos para su vitrina personal en el 2025; los dos han sido en la categoría WTA 250, en s’Hertogenbosch y Singapur. Actualmente, la originaria de Lovaina, Bélgica, cuenta con 10 títulos en la modalidad de singles y 22 en dobles; el último que consiguió fue en Wimbledon con su pareja Veronika Kudermetova, quien también está participando en el GDL Open AKRON.

Por su parte, Elsa Jacquemot, de 22 años, no conoce lo que es ganar un título de la WTA y este año en Guadalajara está en busca de sentir esa gloria, además de seguir escalando posiciones en el ranking; actualmente se encuentra en el peldaño 83 y es el puesto más alto que ha conseguido en su carrera.

La segunda sembrada, Veronika Kudermetova, también inicia su participación

Veronika Kudermetova, segunda preclasificada del torneo, también realizará su debut en el Guadalajara Open AKRON 2025 este miércoles 10 de septiembre; su rival en los octavos de final será la joven de Andorra Victoria Jiménez Kasintseva.

Lo interesante de este duelo es que ninguna de las dos tenistas se conoce en la cancha, pues será la primera vez que se vean las caras. La semana pasada, Jiménez Kasintseva participó en el WTA 125 de Guadalajara; lamentablemente, cayó en segunda ronda y después disputó el torneo de calificación para la categoría 500, algo bueno para ella, pues lleva mayor tiempo en la cancha que su rival.

Por su parte, el último encuentro de la raqueta rusa fue en el torneo de dobles del US Open junto a Elise Mertens el 3 de septiembre; la pareja cayó derrotada en semifinales a manos de Katerina Siniakova y Taylor Townsend en dos sets.

Elise Mertens quiere volver a ganar un torneo WTA 500

Elise Mertens, número 22 del mundo, llega al Guadalajara Open AKRON como la primera sembrada del torneo, pero una misión que tiene en mente es volver a conquistar un torneo de categoría 500 en la modalidad de singles.

La última vez que la tenista belga se fue con la mano en alto de un certamen de esta magnitud fue el 7 de febrero de 2021, cuando salió campeona en el Melbourne 1 Tennis Open, un torneo que fue programado como preparatorio para la edición 2021 del Australian Open.

En esa ocasión, Mertens venció a Kaia Kanepi en sets seguidos por parciales de 6-4 y 6-1. Así que en esta ocasión, en la que ella es la favorita del certamen, estará en busca de volver a sentir la gloria de levantar un título WTA 500.

DCO