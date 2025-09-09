Guadalajara Open AKRON 2025: Estos son los 8 grandiosos encuentros que se jugarán en octavos de final

Camila Osorio es una de las invitadas a los octavos de final del Guadalajara Open AKRON.

El Guadalajara Open AKRON sigue su marcha y este martes 9 de septiembre se dieron a conocer los ocho grandiosos cruces que se disputarán en los octavos de final de la competencia, con partidos llenos de emoción y que la afición ya está esperando.

Dieciséis tenistas están en busca de un boleto que las coloque en los cuartos de final y de llegar al partido por el título, para pelear por los 500 puntos en el ranking WTA y los 164 mil dólares de premio que otorga el Guadalajara Open AKRON.

Uno de los partidos más llamativos de esta fase será el de Elise Mertens, primera sembrada del torneo, contra Elisa Jacquemot, quien derrotó y dejó fuera del torneo a María Sákkari, un compromiso imperdible para los amantes del deporte blanco.

Estos son los 8 cruces de los octavos de final del Guadalajara Open AKRON 2025

Con cada partido que pasa en el Guadalajara Open AKRON 2025 estamos más cerca de conocer a la nueva campeona o bicampeona del certamen, pero de momento, estos son los ocho cruces para los octavos de final de la competencia.

(Q) Darja Vidmanova vs. Nikola Bartunkova (WC)

(8) Camila Osorio vs. Iva Jovic

(3) Jelena Ostapenko vs. Marina Stakusic (Q)

(WC) Storm Hunter vs. Emiliana Arango

Rebecca Marino vs. Tatjana Maria (6)

(1) Elise Mertens vs. Elisa Jacquemot

(Q) Victoria Kasintseva vs. Veronika Kudermetova (2)

Sloane Stephens / Lucrezia Stefanini vs Magdalena Frech (4)

Cabe recalcar que dos de las ocho sembradas del torneo ya fueron eliminadas; la primera fue Alycia Parks, quien cayó derrotada a manos de Iva Jovic, y la segunda fue Magda Linette, tenista que se retiró de su partido ante Emiliana Arango por una lesión en la rodilla izquierda.

¿Cuál es el premio para la campeona del Guadalajara Open AKRON?

El Guadalajara Open AKRON es un torneo de categoría 500 de la WTA, lo que significa que es un certamen de prestigio porque solo está por detrás de las competencias de nivel 1000 y los Grand Slams.

La campeona del torneo que se lleva a cabo en el Centro Panamericano de Tenis adjudica 500 puntos para el ranking WTA y el premio económico de 164 mil dólares, además del trofeo que otorga la organización del Guadalajara Open AKRON.

Después del GDL Open AKRON, se llevan a cabo diez torneos más de diferentes categorías, antes de que las mejores siete del ranking asistan a Riyadh para llevar a cabo las WTA Finals.

DCO