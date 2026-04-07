Cruz Azul es goleado y humillado por LAFC y tiene un pie fuera de la Concacaf Champions Cup; resumen y goles

Cruz Azul quedó con un pie fuera de la Concacaf Champions Cup tras ser goleado por el LAFC.

El Cruz Azul tuvo su peor partido del semestre y fue goleado 3-0 por el LAFC en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, en la ida de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, un resultado que compromete seriamente su permanencia en el torneo del cual es el vigente monarca.

El surcoreano Son Heung-Min abrió el marcador en el BMO Stadium con una definición de zurda en el centro del área tras una gran asistencia de Mathieu Choinière al minuto 30.

Antes de que la Máquina pudiera reaccionar, los de casa pusieron más tierra de por medio del venezolano David Martínez, quien al 39’ marcó con un disparo de zurda desde el lado derecho del interior del área en un contragolpe. El pase también fue de Mathieu Choinière.

Denis Bouanga, quien el año pasado sonó para llegar al América, perdonó a Cruz Azul en la última jugada del primer tiempo con un disparo de derecha desviado luego de recibir un pase de Son Heung-Min.

LAFC aumenta su ventaja en el complemento

David Martínez hizo su segundo gol de la noche en el minuto 58 con una gran definición de zurda por abajo. La Máquina lucía completamente irreconocible y al 60’ el argentino Agustín Palavecino fue amonestado por cometer una falta sobre Ryan Porteous.

Aprovechando su amplia ventaja, el LAFC le cedió la iniciativa a Cruz Azul. El seleccionado nacional Charly Rodríguez tuvo un remate de cabeza desde el centro del área, pero la esférica se perdió por el lado derecho de la cabaña defendida por el francés Hugo Lloris.

Nicolás Larcamón mandó a la cancha a Nico Ibáñez y a Carlos Rotondi en lugar de Gabriel Fernández y Jéremy Márquez, de manera respectiva, a falta de media hora para que concluyera el duelo.

Después ingresaron Luka Romero y Mateo Levy, ambos al minuto 83 en reemplazo de José Paradela y Agustín Palavecino, en busca de generar peligro en la zona de ataque para descontar.

Carlos Rotondi tuvo la última del duelo con un tiro raso de derecha fuera del área al minuto 91, pero el balón fue directo a las manos de Hugo Lloris.

¿Cuándo es la vuelta entre Cruz Azul y LAFC?

Cruz Azul y LAFC se verán otra vez las caras el próximo 14 de abril, cuando los cementeros reciban al club de la MLS en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en busca de la remontada.

La goleada sufrida en Los Ángeles fue la segunda derrota para La Máquina, que el fin de semana cayó a manos del Pachuca. El próximo sábado 11 de abril enfrenta al América en el clásico joven, a celebrarse en el Estadio Azteca.

EVG