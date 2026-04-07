PSG vs Liverpool: Dónde ver EN VIVO y GRATIS la ida de cuartos de final de la Champions League

PSG es local ante Liverpool en la ida de cuartos de final de Champions League.

El Parque de los Príncipes recibe el duelo entre PSG y Liverpool, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Champions League. Los actuales campeones de la competencia enfrentan este miércoles 8 de abril a unos Reds que han perdido cuatro de sus último siete partidos en toda clase de competencias.

El equipo francés no tuvo piedad del Chelsea en los octavos de final tras imponerse por un categórico global de 8-2 a los Blues. Los de la Premier League tampoco batallaron de más contra el Galatasaray, al que superó por pizarra de 4-1 después de 180 minutos.

¿En qué canal pasan EN VIVO el PSG vs Liverpool?

El partido entre PSG y Liverpool se jugará este miércoles 8 de abril, en el Parque de los Príncipes, ubicado en París, Francia. El balón comenzará a rodar en punto de las 13:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FOX y FOX One.

Fecha : Miércoles 8 de abril

Hora : 13:00

Estadio : Parque de los Príncipes

Transmisión: FOX y FOX One

Posibles alineaciones de PSG y Liverpool

PSG : Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

LIVERPOOL: Giorgi Mamardashvili, Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.

Read Arne Slot’s preview of Paris Saint-Germain v Liverpool with our round-up from the head coach’s pre-match press conference. 🗣️ — Liverpool FC (@LFC) April 7, 2026

Liverpool quiere revancha ante el PSG

El PSG fue el verdugo del Liverpool en la pasada edición de la Champions League. Los dirigidos por Luis Enrique eliminaron en serie de penaltis en la fase de octavos de final a unos Reds que habían terminado líderes en la fase de liga.

Los dirigidos por Arne Slot quieren cobrarse aquella dolorosa eliminación y de paso impedir que los de la Ligue 1 sigan vivos en la búsqueda del bicampeonato en la competencia continental.

Mientras que el PSG se acerca a otro título francés, Liverpool marcha quinto en la Premier League, a una considerable distancia de 21 puntos del líder Arsenal. Tras una contundente derrota 4-0 ante Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup, el capitán Virgil van Dijk afirmó que su equipo “se rindió” y pidió disculpas a los aficionados.

El timonel Arne Slot calificó la derrota como una lección de humildad. Según reportes, el neerlandés se aferra a su puesto. Salah se marchará la próxima temporada y, si el PSG elimina a Liverpool, una campaña sin trofeos podría costarle el cargo a Slot.

EVG