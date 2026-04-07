Real Madrid cae en casa ante el Bayern Múnich en inicio de cuartos de final de Champions League; resumen y goles

Momento exacto del gol de Kylian Mbappé en el segundo tiempo del Real Madrid vs Bayern Múnich.

El Real Madrid perdió 2-1 a manos del Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu en el comienzo de los cuartos de final de la Champions League. Los alemanes definieron el cotejo a su favor con goles de Luis Díaz y Harry Kane, ambos en momentos claves del duelo en la capital española.

El colombiano Luis Díaz abrió los cartones en la recta final del primer lapso, cuando al minuto 41 definió con un remate de derecha tras quedar sólo ante Andriy Lunin, después de un pase filtrado de Serge Gnabry.

Los Bávaros aumentaron la diferencia apenas iniciado el complemento. Harry Kane abatió al cancerbero merengue con un tiro de derecha fuera del área, con comba incluida, a pase de Michael Olise.

Real Madrid reacciona en el último cuarto de hora

El Real Madrid nunca se da por vencido y al minuto 74 se metió al partido con un remate poco ortodoxo de zurda de Kylian Mbappé, tras ser asistido por Trent Alexander-Arnold. El balón rebasó por completo la línea y se venía un cierre trepidante de partido.

Enseguida de la anotación de Donatello, el Bayern Múnich intentó recuperar su ventaja de dos dianas con aproximaciones de Harry Kane y Jonathan Tah.

Eder Militao tuvo un peligroso remate de derecha al minuto 83 para los locales.

¡HAY PARTIDO EN EL BERNABÉU!



Gooooool de Mbappé que por fin venció a Neuer. @MajolaB@realmadrid 1-2 @FCBayernES pic.twitter.com/QQtxceN7Sv — TNT Sports México (@tntsportsmex) April 7, 2026

¿Cuándo es la vuelta entre Real Madrid y Bayern Múnich?

El juego de vuelta de cuartos de final de Champions League entre Real Madrid y Bayern Múnich se llevará a cabo el próximo 15 de abril.

Los líderes de la Bundesliga fungirán como locales en el Allianz Arena, donde se conocerá a uno de los dos últimos semifinalistas de la Liga de Campeones de Europa.

EVG