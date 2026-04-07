Madrid vs. Bayern, el duelo más repetido en la Champions

Ningún otro par de equipos se ha enfrentado tantas veces en competiciones de la UEFA como el Real Madrid y el Bayern Múnich , con un total de 28 encuentros, todos ellos en la Copa de Europa o ahora Champions League. El equipo de la capital española lidera el cara a cara con 13 victorias frente a las 11 del alemán, además de cuatro empates.

El Real Madrid disputa los cuartos de final de la Champions League por vez 41, un récord, mientras que el Bayern ocupa el segundo puesto en la clasificación histórica, ya que se trata de su participación 36 en esta fase. Sin embargo, en la era de la Champions League es el Bayern el que lidera la clasificación con 24 apariciones en cuartos de final, frente a las 22 del Real Madrid. El delantero del Bayern Múnich Harry Kane entrenó el lunes y se espera que esté disponible para el partido de cuartos de final del martes contra el Real Madrid en la Liga de Campeones.

El Dato: Vinícius Júnior elogió a Lamine Yamal por condenar públicamente los cánticos antimusulmanes en un partido reciente y afirmó que deben mantenerse unidos.

Es uno de los datos más improbables de la Champions League, Real Madrid y Bayern Múnich (ganadores del título un total combinado de 21 veces) todavía no se han enfrentado en una final.

Sin embargo, los dos gigantes europeos se miden en rondas de eliminación directa por sexta vez en las últimas 14 temporadas y ha sido una rivalidad desigual en muchos momentos.

El Real Madrid, campeón récord en 15 ocasiones, ha ganado cuatro de cinco eliminatorias a doble partido contra el Bayern desde la temporada 2011-2012, una vez en cuartos de final y tres en semifinales, la más reciente en 2024. Los teutones ganaron en las semifinales del 2012, tras una tanda de penales.

97 goles ha hecho Viktor Gyökeres en 102 partidos

Los alemanes quizás no tengan una mejor oportunidad de cortar esa mala racha, dado que el campeón teutón está invicto en 13 partidos en todas las competiciones. Se espera que el delantero y estrella Harry Kane esté disponible, pese a haberse perdido la victoria del sábado ante Friburgo en la Bundesliga por una leve molestia en el tobillo sufrida en un entrenamiento con la selección la semana pasada.

“Quiero ver a un Real Madrid que siempre ha dado la cara contra grandes rivales. El Bayern Múnich está haciendo una temporada excepcional a nivel de juego y de resultados, seguramente sea el equipo más regular de Europa”, afirmó el técnico madridista, Álvaro Arbeola, de cara al duelo, de esta tarde, en el Estadio Santiago Bernabeú.

El Real Madrid viene de una cómoda victoria en octavos de final ante Manchester City, pero más recientemente sufrió una derrota 2-1 en Mallorca el sábado pasado que socavó sus aspiraciones al título de liga en España.

Los jugadores de los rivales españoles Barcelona y Atlético quizá estén hartos de verse las caras para el partido de vuelta de la próxima semana.

Eso se debe a que su eliminatoria a doble partido en la Liga de Campeones de Europa completará una avalancha de cinco enfrentamientos entre ambos equipos en un lapso de dos meses, que culminará con tres partidos en 10 días.

Barcelona remontó el sábado para vencer 2-1 a Atlético como visitante y reforzar su control del liderato de la liga española. En febrero, se enfrentaron en la Copa del Rey, con goleadas de cada uno en casa y con el Atlético imponiéndose en el marcador global.

Se han enfrentado dos veces en rondas de eliminación directa de la Liga de Campeones y en ambas ocasiones fue en cuartos de final, con el Atlético avanzando en 2014 y 2016 en su camino a la final en cada temporada. Los Colchoneros también jugaron la vuelta en casa en esas ocasiones.

La derrota de 4-0 ante el Manchester City en la Copa FA el sábado pasado fue el más reciente fracaso del Liverpool en una temporada que al principio arrancó con ilusión, después del gasto récord del club en el verano de 570 millones de dólares en fichajes tras conquistar con autoridad el título de la Premier League.

Mientras el Liverpool perdió cuatro de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, una racha de resultados que incrementó la presión sobre Arne Slot, el PSG llega con una seguidilla de cuatro victorias que incluye triunfos consecutivos sobre Chelsea en los octavos de final de la Liga de Campeones (5-2 y 3-0).

Solamente un equipo ha retenido la Champions desde el cambio de siglo (el Real Madrid la ganó tres años seguidos a partir del 2016), pero el PSG parece estar en buena forma para lograrlo.

Arne Slot y Liverpool quizá se den por satisfechos si salen del Parque de los Príncipes con opciones reales de avanzar de cara a la vuelta en Anfield.