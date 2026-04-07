Armando González se sincera y revela el peor momento que vivió en Chivas por culpa de su apodo: “me hacían burla”

Desde el torneo pasado Armando González es uno de los mejores delanteros de la Liga MX. En el Clausura 2026 se encuentra peleando el bicampeonato de goleo y es uno de los favoritos de la afición, pero el ariete de Chivas no la ha pasado bien del todo, pues recientemente reveló algo inusual que lo atormentaba.

Armando González tiene dos apodos; La Hormiga y El Otaku del Gol, pero el segundo no es mucho de su agrado. Le dicen Hormiga por herencia familiar, su papá, Armando González Bejarano, es exjugador del Rebaño. El sobrenombre de Otaku lo arrastra desde la Sub-23 rojiblanca.

“No es que no me guste, pero me gusta más Hormiga. Al principio, como que me incomodaba un poco, porque me hacían mucha burla”, dijo en entrevista González, quien explicó que el apodo de Otaku del Gol se lo pusieron cuando jugaba en la Sub-23, pero la palabra otaku muchas veces se utiliza para burlarse de la gente que gusta de los animes y mangas, burlándose de su aspecto físico y hasta higiene personal, de ahí la incomodidad del delantero.

“La primera vez que le dijeron Otaku del Gol fue en la Sub-23 después de que alguien lo pusiera en Twitter. Me empezaron a echar burla porque me decían: ‘es otaku y no se baña’ y yo sí me baño”, dijo entre risas. “No tengo nada en contra de los otakus, me gusta la cultura japonesa, me hacían mucha burla sobre que me daban miedo las mujeres”, agregó.

🇲🇽 Armando González empata su propia marca goleadora en torneos cortos con 12 tantos 🔥



¡A seguir trabajando, 'Otaku'! 👊🏻 pic.twitter.com/dKilrjDlm0 — CHIVAS (@Chivas) April 6, 2026

Armando González es fan abierto de los animes (estilo de animación originario de Japón) y en sus celebraciones incluye gestos de las series que ha visto. Incluso el Club Deportivo Guadalajara en sus posteos le ha llamado otaku, pero equipo y afición han adoptado este apodo de manera cariñosa.

Armando González es líder de goleo

Armando González es el líder de goleo del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con 12 anotaciones. El ariete de las Chivas Rayadas del Guadalajara empató su propia marca anotadora con su doblete ante Pumas.

El jugador de la Selección Mexicana tiene un gol más que el italobrasileño Joao Pedro, del Atlético de San Luis. Estos dos jugadores pelearán por el título anotador en el futbol mexicano, pues sus perseguidores están lejos.

Diber Cambindo, Paulinho y Kevin Castañeda tienen seis goles, la mitad que La Harmiga. El certamen ya entró en su recta final.

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