Armando González al Barcelona y no es broma; esto tiene que pasar para el fichaje de La Hormiga por el gigante español

El presente de Armando González en el futbol mexicano es de los mejores para un delantero azteca. El joven ariete de las Chivas viene de ser goleador el torneo pasado de la Liga MX y en el presente certamen está de nueva cuenta peleando el titulo anotador, además que ha recibido constantes llamados a la Selección Mexicana, lo que ha despertado el interés de grandes equipo de Europa, uno de ellos el Barcelona.

Aunque no se informa de un acercamiento directo entre el Barca y Chivas, sí se dice que el equipo de LaLiga tiene sondeos con el entorno de Armando González, quien es visto como uno de los grandes prospectos que hay en el futbol mexicano y quien debe mantener su nivel, seguir anotando goles y destacando para poder ser considerado de verdad como opción para el futuro.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el Barca está siguiendo de cerca a La Hormiga González. Reportes desde el Viejo Continente señalan que el delantero tiene la atención de visores culés, quienes no han dejado pasar la oportunidad de ver el talento del futbolista azteca, quien actualmente se encuentra concentrado con el Tricolor de cara al duelo ante Portugal.

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Con goles y buenas actuaciones en el Club Deportivo Guadalajara el joven artillero está llamando la atención de los mejores equipos del mundo, pues además del Barcelona, se ha reportado que clubes como CSKA de Moscú, el West Ham y el Celtic también estarían pensando en acercarse al entorno del elemento rojiblanco.

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