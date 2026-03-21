¿La Hormiga González tiene novia? El delantero mexicano enciende las redes con su respuesta (VIDEO)

‘La Hormiga’ González estuvo presente en el podcast de Fernando Quirarte junto a su padre, episodio en el que fue cuestionado sobre varias cosas de su carrera y una de ellas fue si tiene novia o pretendientes en este momento, aunque el delantero mexicano reveló que en el presente no piensa en un noviazgo.

“No, yo no tengo novia. Hay candidatas, pero la verdad a mí me gustan mis rutinas, me gusta mucho estar en lo mío; simplemente yo creo que no es lo mejor tener novia. Sería jugar con el tiempo de alguien más y eso no me gustaría. Ya conocerá a la indicada, pero yo estoy muy tranquilo y muy feliz como estoy ahorita, soltero”, comentó Armando González.

Cabe recalcar que el delantero mexicano aún es joven, pues tiene 22 años y una carrera profesional por delante; en este episodio se puede notar que ‘La Hormiga’ tiene sus metas claras como futbolista, además de no querer distracciones en este momento.

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🚨 LA HORMIGA NO QUIERE NOVIA🚨



“Estoy enfocado en mis objetivos y estar con alguien sería jugar con el tiempo de alguien mas”

El jugador con mas responsabilidad afectiva 🐐 pic.twitter.com/o4EWwahRS6 — Hormiguismo (@Hormiguismo34) March 21, 2026

¿Cuántos goles tiene la Hormiga González en el Clausura 2026?

‘La Hormiga’ González se convirtió en el delantero titular de las Chivas después de la lesión de Alan Pulido hace algunas temporadas y en la campaña pasada se convirtió en campeón de goleo de la Liga MX junto con Paulinho y Joao Pedro.

En esta Clausura 2026, el nacido en Celaya lleva nueve goles en el torneo del futbol mexicano, tres más que Paulinho y uno menos que Joao Pedro, así que volver a ganar el galardón individual está latente. Además de que podría superar su marca del año pasado, que fue de 12 tantos.

En el Clausura 2026 aún quedan seis jornadas por disputarse y el delantero del Rebaño Sagrado tiene la posibilidad de seguir en la pelea para llevarse el título de goleo en solitario, aunque debe realizar un esfuerzo mayor para conseguirlo.

¿Cuál es el siguiente partido de la Hormiga González con Chivas?

‘La Hormiga’ González ya se prepara para afrontar su siguiente encuentro de la Liga MX con las Chivas y será uno de alto calibre, pues tendrán que visitar la Sultana del Norte para enfrentarse a uno de los equipos del norte.

Será este sábado 21 de marzo cuando el Rebaño Sagrado visite la cancha del Estadio BBVA para verse las caras con los Rayados, que ya tienen nuevo entrenador, pero quedaron eliminados de la Concacaf Champions Cup a mitad de semana.

En este encuentro, Armando González buscará llegar al doble dígito en la tabla del campeón de goleo para empatar a Joao Pedro, esperando que el delantero italiano no anote en su partido de la Jornada 12 con el San Luis.

DCO