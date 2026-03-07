La Hormiga González hace el ridículo en el Clásico Tapatío al fallar terriblemente el penalti (VIDEO)

Armando ‘La Hormiga’ González tuvo la oportunidad de poner en ventaja a las Chivas sobre Atlas en el Clásico Tapatío, pero Camilo Vargas detuvo el disparo desde los once pasos del delantero mexicano para mantener el marcador 1-1.

‘La Hormiga’ González mandó a media distancia el balón y el portero colombiano levantó la mano derecha al momento de lanzarse para detener el potente disparo del ariete de las Chivas.

Camilo Vargas dejó el rebote adentro del área, pero ‘La Hormiga’ González no alcanzó a contactar con la cabeza, por lo que la defensa de Atlas mandó fuera la pelota para festejar con el arquero colombiano la tremenda atajada que realizó a escasos minutos del final.

¡CAMILO VARGAS (Atlas FC) LE ATAJA EL TIRO PENAL A ARMANDO "HORMIGA" GONZÁLEZ (C.D. Guadalajara) EN EL #ClasicoTapatio! Narración de @pacogonzaleztv para Univision/TUDN USA pic.twitter.com/fZgCCmQOvK — lilboimx (@lilboimx) March 8, 2026

La Hormiga González deja ir su doblete en el Clásico Tapatío

Atlas inició ganando el encuentro en la cancha del Estadio Jalisco con un gol de Paulo Ramírez al minuto 12 de tiempo corrido, anotación que llegó después de un terrible error por parte de la zaga defensiva del Rebaño Sagrado.

Pero al inicio del segundo tiempo, Armando González consiguió la anotación que empató el marcador en el Clásico Tapatío, tras una gran asistencia de Roberto Alvarado. El joven delantero de las Chivas disparó desde fuera del área para vencer el marco de Camilo Vargas.

Pero al 73′ de juego, ‘La Hormiga’ González tuvo la oportunidad de anotar su doblete en el partido y con ello llegar a siete tantos en la actual temporada, pero Camilo Vargas detuvo la pena máxima del dorsal ‘34′ del Rebaño Sagrado.

Chivas se va a llevar el Clásico Tapatío gracias a Ángel Sepúlveda

Once minutos después de la falla de Armando González desde los once pasos, las Chivas volvieron al ataque y una falta dentro del área sobre Ángel Sepúlveda le volvió a dar la oportunidad al Rebaño Sagrado para ponerse arriba en el marcador.

‘El Cuate’ Sepúlveda habló con Armando González para ser el encargado de pararse frente a los once pasos y logró el gol que le dio la ventaja al conjunto de Gabriel Milito a escasos minutos del final del encuentro.

Al final, las Chivas lograron mantener la ventaja en el marcador para llevarse el Clásico Tapatío y volver a ganar en la Liga MX, pues llevaban dos compromisos sin conocer la victoria en el Clausura 2026.

