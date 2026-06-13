Australia logra sorpresivo triunfo ante Turquía en el inicio de su aventura en la Copa del Mundo 2026

Connor Metcalfe festeja su gol en el triunfo de Australia sobre Turquía en la Copa del Mundo 2026.

La selección de Australia superó contra la mayoría de los pronósticos a Turquía por marcador de 2-0 en el primer partido de ambos equipos en la Copa del Mundo 2026. El encuentro se realizó en el Estadio BC Place Vancouver, en Canadá.

Los euroasiáticos se lanzaron al frente desde el comienzo, pero los Socceroos pegaron primero, cuando minuto 27 Nestory Irakunda, delantero del Watford, definió con un toque raso de derecha tras hacerse un magistral autopase, a asistencia de Paul Okon-Engstler, para abrir los cartones en Vancouver.

🇦🇺 THAT GOAL FROM NESTORY IRAKUNDA (20) WAS ABSOLUTELY PERFECT 🔥



From the brilliant pass by Paul Okon-Engstler (21), to the first touch, the dribble, and the finish — everything was executed to perfection.



And to top it all off, the iconic Tim Cahill celebration at the end. 🇦🇺 pic.twitter.com/eHvcvDnC3C — New Ballers (@newballers7) June 14, 2026

El poste impidió que Turquía igualara pronto las acciones tan sólo tres minutos después tras un potente zapatazo de Hakan Calhanoglu.

Australia aumenta su ventaja en el complemento

Las cosas no cambiaron mucho en el complemento, pues el cuadro turco seguía al frente ante un cuadro australiano que mantenía su apuesta de esperar el momento oportuno para liquidar con otro contragolpe.

Australia encontró el segundo tanto de la noche al minuto 75, cuando Connor Metcalfe convirtió con un tiro raso y pegado al poste izquierdo de Ugurcan Cakir para asegurar la victoria de los de Oceanía, que desde el proceso para Sudáfrica 2010 compiten en las eliminatorias de Asia.

El 2-0 sobre Turquía pone a los dirigidos por Tony Popovic como sublíderes del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, solamente superados por el local Estados Unidos por diferencia de goles.

Próximos juegos de Australia y Turquía

Las selecciones de Australia y Turquía tienen programados sus próximos partidos en el Mundial 2026 para el viernes 19 de junio, cuando se lleve a cabo la segunda jornada del Grupo D.

Los Socceroos enfrentan al coanfitrión Estados Unidos en el Estadio Seattle, mientras que los de luna y estrella chocan ante Paraguay en el Estadio Bahía de San Francisco.

EVG