Cade Cowell da tremenda declaración sobre las Chivas e impacta a la afición con sus palabras (VIDEO)

Cade Cowell abandonó a las Chivas para regresar a la MLS y ser nuevo jugador del New York Red Bulls durante esta temporada; sin embargo, el delantero mexicoestadounidense no olvida al Rebaño Sagrado y dejó en claro que es el equipo más grande del futbol mexicano.

“Obviamente, Chivas es el equipo más grande de México, los aficionados son fantásticos, el club es bueno, fue un gran tiempo ahí, buenos dos años. Ahora estoy emocionado de estar aquí en Nueva York, empezando una nueva oportunidad, pero siempre lo tengo en mi corazón y si algún día regreso, estaré muy emocionado de volver”, comentó Cade Cowell.

Cabe recalcar que el exjugador de Chivas no tuvo su mejor momento en el conjunto del Rebaño Sagrado, pero en su última temporada con Gabriel Milito como su entrenador, comenzó a ser titular con los rojiblancos.

Estos fueron los números de Cade Cowell con las Chivas

Cade Cowell llegó a las Chivas en enero del 2024 procedente del San Jose Earthquakes, un movimiento que le costó al Rebaño Sagrado alrededor de 4.3 millones de dólares, aunque fue un fichaje bastante polémico al tener la doble nacionalidad, pues el lema de los rojiblancos es tener puros mexicanos en su plantilla.

Durante esos dos años en Verde Valle, Cowell disputó 69 encuentros con la camiseta de las Chivas, logrando 12 goles y solo cinco asistencias, por lo que la directiva de de los rojiblancos decidió ponerlo en su lista de transferencias y de momento se encuentra cedido con el New York Red Bulls.

La MLS lleva dos jornadas disputadas, pues apenas inició la nueva temporada en Estados Unidos. En los dos cotejos, Cade Cowell ha sido titular con el conjunto de Nueva York, aunque su primera anotación no ha llegado con su nuevo club.

Cade Cowell comparte vestidor con un exjugador de Pumas

Cade Cowell se convirtió en nuevo jugador del New York Red Bulls para esta campaña, dejando a las Chivas para regresar a la MLS, pero se convirtió en compañero de un exfutbolista de los Pumas de la UNAM.

Después de que el equipo de Nueva York lograra el fichaje del delantero mexicoestadounidense, la directiva volvió a negociar con un club de la Liga MX, los Pumas, y concretaron la llegada de Jorge Ruvalcaba para este 2026.

El próximo encuentro del equipo de Cade Cowell será el domingo 8 de marzo cuando reciban al CF Montréal en la cancha del Red Bull Arena para la tercera jornada de la MLS.

