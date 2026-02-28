Toluca sigue invicto en la Liga MX tras derrotar a las Chivas que suman su segundo descalabro

El Toluca demuestra por qué es el actual bicampeón de la Liga MX después de vencer a las Chivas por marcador de 2-0 en la cancha del Estadio Nemesio Diez, donde el Rebaño Sagrado sigue sin ganar desde el 2019.

El marcador se abrió temprano en el partido, pues un jalón dentro del área de Richard Ledezma sobre Paulinho generó que el VAR iniciara la revisión y se marcó la pena máxima para los Diablos Rojos a los 3 minutos de iniciar el cotejo en el Estado de México.

El lateral mexicano Jesús Gallardo fue el encargado de pararse frente a su compatriota Raúl Rangel y engañó al arquero rojiblanco para mandar a guardar la esférica al fondo de la red, confirmando su buen momento, pues en el encuentro de la Selección Mexicana a mitad de semana también logró una anotación.

El compromiso siguió su marcha y los locales continuaron dominando en su propia cancha. Fue al minuto 16 de tiempo corrido cuando llegó la segunda y última anotación del cotejo gracias a una estupenda jugada por parte del Toluca.

Jorge Díaz Price tomó la esférica pasando el medio campo, el mediocampista mexicano se la dio a Paulinho, el delantero portugués le devolvió la número cinco con un taquito y de primera intención mandó a guardar la de gajos al fondo de las redes de las Chivas.

Los actuales bicampeones pusieron contra las cuerdas al Rebaño Sagrado, que además de los dos goles en la primera mitad, al minuto 40 recibieron la terrible noticia de la lesión de Luis Romo, quien tuvo que salir del partido y en su lugar ingresó Brian Gutiérrez.

Lamentablemente para las Chivas, el abanderado anuló dos goles de ‘La Hormiga’ González en el primer tiempo, con los que habrían empatado el tablero antes del descanso.

Con esta victoria, los Diablos Rojos se ponen como líderes momentáneos de la competencia con 18 puntos, cosecha de cinco victorias, tres empates y cero derrotas, pues siguen invictos en el Clausura 2026.

Por su parte, el Rebaño Sagrado sufre su segunda derrota de la competencia y una victoria del Cruz Azul sobre el Monterrey, los podría bajar hasta el tercer puesto de la general.

Puebla derrota al Atlético de San Luis en el último minuto

El Puebla se metió a la cancha del Estadio Libertad Financiera para medirse al Atlético de San Luis en la Jornada 8 del Clausura 2026, compromiso que estuvo muy parejo durante los 90 minutos y la afición potosina ya pide la salida de Guillermo Abascal.

La Franja dominó el cotejo la mayoría del tiempo, pero fue hasta el minuto 90 cuando cayó el gol de los dirigidos por Albert Espigares que les otorgó los tres puntos de visita, además de que lograron su primer tanto fuera de casa.

Esteban Lozano fue el autor del único tanto del compromiso, el delantero mexicano aprovechó el recentro de Bryan García y con el marco abierto solo tuvo que empujar la pelota para darle la victoria a su equipo.

