¿Despedida? Antonio Mohamed deja misterioso mensaje al Toluca en un momento especial para el club

Antonio Mohamed regresó a la Liga MX para ser técnico del Toluca y en sus primeras dos temporadas con los Diablos Rojos logró darle un bicampeonato al conjunto choricero, razón por la que su afición no quiere que el técnico abandone el equipo en un largo tiempo.

El estratega argentino dejó un mensaje en sus redes sociales en un momento emotivo para el club, pues este 12 de febrero el Toluca cumple 109 años de existencia y Antonio Mohamed le deseó un feliz cumpleaños a su equipo dejando este mensaje: “Gracias por permitirme ser parte de tu grandeza”.

Esta historia llega en un momento de incertidumbre sobre el futuro del ‘Turco’ Mohamed en el Toluca, pues Santiago Fourcade, periodista de Fox One, reveló que el técnico bicampeón de la Liga MX tiene contados los días con los Diablos Rojos, ya que él asegura que se irá del equipo en el verano del 2026.

El mensaje de Antonio Mohamed en el aniversario del Toluca. ı Foto: Captura de Pantalla

Estos son los números de Antonio Mohamed como entrenador del Toluca

Antonio Mohamed fue fichado por el Toluca en diciembre del 2024, para que el entrenador argentino iniciara de lleno el Clausura 2025 con el conjunto choricero, un acierto por parte de la directiva de los Diablos Rojos, pues rompieron una sequía de 15 años sin levantar el título de la Liga MX.

Desde ese entonces a la fecha, el ‘Turco’ Mohamed ha dirigido en 53 ocasiones al Toluca, logrando 33 victorias, 12 empates y ocho derrotas, grandes números para el técnico campeón del futbol mexicano, además de levantar en dos ocasiones la Liga MX, el Campeón de Campeones y el Campeones Cup.

A pesar de los rumores sobre su salida, Antonio Mohamed aún está concentrado en ganar el tricampeonato con el Toluca e igualar lo conseguido por el América hace algunas campañas, aunque no será nada sencillo por el nivel que han mostrado varios equipos de la liga, como las Chivas.

Antonio Mohamed, un entrenador histórico en la Liga MX

Antonio Mohamed es un técnico histórico dentro de la Liga MX, pues desde su llegada a los Xolos de Tijuana, el argentino ha conseguido ganar el título del futbol mexicano con todas las instituciones por las que ha pasado, menos con una, los Pumas.

El estratega de 55 años tomó las riendas del conjunto Universitario en marzo del 2023 y a finales de ese año decidió abandonar el club sin poder darle un título a los auriazules, aunque dos años después llegó al Toluca y logró el título del futbol mexicano con los Diablos Rojos.

Con el conjunto de Universidad Nacional, el entrenador argentino dirigió 29 encuentros, logrando 12 victorias, seis empates y once derrotas.

DCO