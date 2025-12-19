¿Antonio Mohamed llega a la Selección Mexicana? El Turco revela TODA la verdad de su futuro con el Tricolor

Antonio Mohamed reveló la razón por la cual descartó convertirse en director técnico de la Selección Mexicana. El actual entrenador del Toluca aseguró que su negativa a tomar las riendas del Tricolor se debe a que no siente que haya sido una opción real de los dirigentes del balompié para darle el puesto.

Además, el Turco también señaló que tiene muy claro que Rafa Márquez tomará el cargo cuando se vaya Javier Aguirre, pues así se lo prometieron al exdefensa del Barcelona los altos mandos de la FMF, por lo que el argentino está convencido de que su lugar está lejos del conjunto azteca.

Selección Mexicana, un tema cerrado para Antonio Mohamed



El Turco señala las razones que lo llevan a pensar que ya pasó el tren para él rumbo al banquillo tricolor



🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/L5B6yDEoLc — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 20, 2025

“Sentí que estuve en las charlas porque era uno más que tenía que estar, pero nunca fui considerado. Pero bueno, ya está, ya pasó el tren, creo que la selección ya tiene ordenado cronológicamente lo que va a pasar, el Vasco (Javier Aguirre), después llega Rafa (Márquez) y mi lugar está en otro sitio”, aseveró Antonio Mohamed en el programa “Línea de 4″ de TUDN.

Antonio Mohamed descarta dirigir a la Selección Mexicana

En días pasados, Antonio Mohamed aseguró que nunca será director técnico de la Selección Mexicana. Reconoció que probablemente algún día se arrepienta de no asumir el reto, pero fue tajante en su negativa.

“No, no, ya dije nunca, entonces ya está, quizá algún día me arrepienta, pero ya está, a mí hay cosas que me duelen y ya está, nunca más”, dijo el Turco en el programa “Futbol Picante” de ESPN.

"YA DIJE NUNCA. COMO CON AMÉRICA, AL AMÉRICA NO VUELVO MÁS"



🚨 ¡EL TURCO MOHAMED LE CIERRA LA PUERTA AL TRI! 🚨 pic.twitter.com/8Brvd75D7E — Futbol Picante (@futpicante) December 16, 2025

¿Antonio Mohamed sería el sucesor de Javier Aguirre en la Selección Mexicana?

En las últimas semanas comenzó a circular el rumor de que Antonio Mohamed sería elegido como sucesor de Javier Aguirre para tomar la dirección técnica de la Selección Mexicana al finalizar el Mundial 2026.

El periodista José Hanan reveló que la FMF elegiría al Turco en lugar del exdefensa Rafa Márquez, actual auxiliar del Vasco y a quien le aseguraron que será el sucesor en el banquillo nacional tras la culminación de la Copa del Mundo.

Sin embargo, Antonio Mohamed ha negado públicamente su interés por estar al frente de la Selección Mexicana, a la que Javier Aguirre dirige por tercera ocasión en su carrera, luego de ya haberlo hecho en los periodos 2001-2002 y 2009-2010.

