Antonio Mohamed cuenta TODOS los detalles de su pelea con David Faitelson y ofrece disculpas (VIDEO)

El argentino Antonio Mohamed, director técnico del Toluca, reveló los detalles de su pelea con el periodista David Faitelson, de quien consideró que no hizo una crítica, pues aseguró que el integrante de TUDN hizo un juicio de valor al poner en duda su calidad moral por no poner de portero titular a Hugo González en la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX contra Tigres.

“Me dijo que solamente dio un punto de vista y para mí eso fue un juicio de valor. Si le hubiese querido pegar, le hubiera pegado. Para mí ya es un caso cerrado y cada uno por su venida, cada quien con su pensamiento”, comentó el Turco en entrevista en el programa “Línea de 4″ de TUDN.

Antonio Mohamed ofrece disculpas por su reacción contra David Faitelson

Cinco días después de lo ocurrido, ya más tranquilo, Antonio Mohamed reconoció que no reaccionó de la manera correcta ante el comentario de David Faitelson, motivo por el que ofreció disculpas a los conductores de TUDN y a la afición que vio el momento en televisión.

“Quería pedirle disculpas públicas a ustedes, a toda la audiencia por mi exabrupto. Me siento avergonzado por eso. Estaba en la previa del partido viéndolos y justo cuando salió la alineación salió David (Faitelson) hablando y en ese momento se me cruzaron los cables”, admitió el Turco, quien guió al Toluca al bicampeonato de la Liga MX.

El timonel argentino hizo énfasis en que su pelea con David Faitelson ya quedó atrás y les reiteró a Alejandro de la Rosa, Marco Cancino, Mauricio Ymay y Marc Crosas que no tiene algo en contra de TUDN.

“No tengo nada con ustedes, ni con el canal, ni con la empresa, al contrario, nunca hubo problema. Las críticas no me hacen nada, son parte de y a mí me parece perfecto, pero totalmente con respeto”, agregó el estratega del Toluca.

¿Qué fue lo que dijo David Faitelson de Antonio Mohamed?

Momentos antes de la final de vuelta de la Liga MX entre Toluca y Tigres, David Faitelson puso en duda la moral de Antonio Mohamed al reprobar su decisión de mandar como portero titular a Luis García en lugar de Hugo González, quien tuvo un error en el juego de ida.

“Luis García va como titular esta noche por el Toluca… Según reporta @MarcoCancino… No me gusta el gesto del entrenador. Antonio Mohamed exhibe a Hugo González…“, escribió en X el experimentado periodista, lo que desató el enojo del Turco, quien se refirió al comunicador como una ”mier..." al final del partido y se negó a darle entrevista a TUDN.

