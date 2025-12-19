¡Oficial! Chofis López regresa a Guadalajara y la afición de Chivas no lo puede creer

Javier La Chofis López festeja un gol con Chivas en el 2020, año en el que salió del club.

Javier La Chofis López, quien debutó como futbolista con las Chivas y en su momento fue incluso llamado el Messi mexicano, está de regreso en Guadalajara. Pero no para volver a jugar con el Rebaño, pues ahora probará suerte en el balompié llanero y lo hará con Chivas MV, que anunció la llegada del extremo coahuilense.

Después de haber dejado de formar parte del Pachuca, La Chofis López tendrá una nueva aventura con Chivas MV, equipo del que es el refuerzo estrella para la primera edición de la Copa Navidad 2025, competencia que se llevará a cabo en Barra de Navidad, Jalisco, en un fichaje que sorprende a la afición rojiblanca.

Javier La Chofis López jugará con Chivas MV. ı Foto: Facebook La Reina de la Talacha

En las últimas semanas había circulado el rumor de que el canterano de Chivas podía continuar su carrera en algún club de la USL de Estados Unidos, Segunda División de aquel país, pero no se concretó oferta alguna y Javier López decidió optar por la denominada “talacha”.

¿Cuándo dejó de jugar en Chivas La Chofis López?

Javier La Chofis López debutó como futbolista profesional con Chivas el 24 de febrero del 2013 en un partido de Liga MX contra el León. El extremo formó parte de las filas rojiblancas hasta noviembre del 2020.

Durante su etapa como jugador del Guadalajara, el nacido en Torreón, Coahuila, disputó 192 duelos oficiales con la institución tapatía, con la que registró 24 goles y 12 asistencias.

La Chofis López ganó cinco títulos con las Chivas, dos Copas MX, una Supercopa MX, una Liga MX y una Concachampions, todos los trofeos en la etapa del argentino Matías Almeyda como entrenador del club.

El extremo y mediocampista de 31 años de edad salió de las filas del Rebaño luego de que fue suspendido por actos de indisciplina, motivo por el que fue puesto como transferible.

¿Por qué se fue del Pachuca La Chofis López?

No se sabe de manera oficial cuál fue la razón por la cual Javier López dejó de formar parte del Pachuca al finalizar el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Sin embargo, se sabe que La Chofis tuvo diferencias con Jaime Lozano, quien estuvo en la dirección técnica de los Tuzos el segundo semestre del año, cargo del que fue cesado antes de que los hidalguenses jugaran el play-in.

La Chofis López publicó en sus redes sociales un mensaje que pareció una indirecta para la salida de Jaime Lozano del timón del Pachuca, club en el que el surgido de Chivas estaba desde el verano del 2022.

EVG