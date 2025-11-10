Estrella de la Liga MX celebra el despido de Jaime Lozano del Pachuca con un fuerte mensaje en redes (FOTO)

Las reacciones sobre el despido de Jaime Lozano no se han hecho esperar. Una estrella de la Liga MX celebró la salida del entrenador mexicano de los Tuzos del Pachuca, que mediante un comunicado en redes sociales anunció el fin de la relación.

El futbolista Javier Eduardo López, la Chofis, utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje, que muchos aficionados tomaron como un mensaje directo para Lozano, pues fue al mando del Jimmy que Pachuca corrió al jugador del equipo.

Jajajaja pinche Chofis casi casi dijo: chingas a tu puta madre pinche muerto Jimmy Lozano pic.twitter.com/UCuVJv4bVJ — Trucha (@Trucha_chitos17) November 10, 2025

“Que feliz estoy, el tiempo no se equivoca. Gracias mi Dios, tú sabes el porqué de las cosas“, escribió la Chofis López en su cuenta de Instagram. Aunque se dieron pocos detalles de la relación entre técnico y jugador, parece que fue un dardo directo.

Desde que llegó como timonel del Pachuca, Lozano borró a Javier Eduardo López del plantel. Luego del partido que perdieron ante Tigres, en la Jornada 14 del Torneo 2025 de la Liga MX, el club hidalguense comunicó que habían liberado a la Chofis.

“El Club de Futbol Pachuca quiere expresar su más sincero agradecimiento a Eduardo López por su dedicación, esfuerzo y compromiso durante su estancia en el equipo. Valoramos su contribución al éxito del club desde su llegada en 2022 como parte importante de la obtención de títulos nacionales e internacionales para la institución y le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos“, fue el comunicado del equipo.

📋 | COMUNICADO DE PRENSA: Jaime Lozano. pic.twitter.com/VvTn7fLbqN — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 10, 2025

Ahora, parece que la relación entre Jaime Lozano y la Chofis López no era le mejor y el mensaje en redes sería prueba que el estratega sacó de la institución al futbolista.

El Jimmy Lozano, en Liga MX, dirigió 17 partidos, con 6 victorias, 4 empates y 7 derrotas, entrando al Play-In. Pero en el Mundial de Clubes fue uno de los peores equipos de todo el torneo. “El Club Pachuca informa que, tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos”, se lee en una parte del comunicado emitido por los Tuzos.

Pachuca sacó a Lozano antes de su duelo de repechaje ante los Pumas. Serán locales ante los felinos el próximo 20 de noviembre. El vencedor de dicho encuentro enfrentará al perdedor del cruce entre Xolos y Bravos, que se enfrentan en la otra llave del play-in.

