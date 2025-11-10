¡Oficial! Pachuca destituye a Jaime Lozano en plena Liguilla; ¿Quién dirige el play-in contra Pumas?

El Pachuca anunció la salida del director técnico Jaime Lozano en plena Liguilla y a días de que el equipo mida fuerzas ante Pumas en uno de los partidos correspondientes al play-in del Apertura 2025 de la Liga MX, fase a la que los Tuzos accedieron tras acabar novenos luego de su derrota contra Santos.

“El Club Pachuca informa que, tras un diálogo abierto y en común acuerdo, Jaime Lozano y nuestra institución han decidido dar por concluida su etapa juntos”, se lee en una parte del comunicado emitido por los Tuzos.

Pese a que el Pachuca sigue con vida en el Apertura 2025, la directiva del club no quedó satisfecha con el desempeño de Jaime Lozano, quien tomó las riendas del equipo durante el verano ante la salida del uruguayo Guillermo Almada.

El Pachuca de Jaime Lozano se cae tras gran inicio

Las cuatro victorias al comienzo del Apertura 2025 no fueron suficientes para que el Pachuca terminara entre los primeros seis de la tabla, los que clasifican de manera directa a los cuartos de final de la Liguilla.

Jaime Lozano guió a los Tuzos a la parte alta de la clasificación después de cuatro triunfos en el arranque del torneo, lo cual hizo olvidar el decepcionante papel de la plantilla en el Mundial de Clubes, en el que terminó en el último puesto, ya bajo las órdenes del Jimmy.

Pero el buen inicio en el Apertura 2025 quedó lejos y los hidalguenses hilaron seis juegos sin conocer el triunfo, lo que se ve reflejado en que no fueron capaces de ganar un encuentro en las últimas cinco fechas de la fase regular.

¿Quién dirigirá a Pachuca en el play-in contra Pumas?

El Pachuca no anunció en el comunicado de la salida de Jaime Lozano quién reemplazará al estratega mexicano, pero mencionó que próximamente dará a conocer al director técnico que estará en el banquillo para el cotejo del play-in ante Pumas.

Los Tuzos serán locales ante los felinos el próximo 20 de noviembre. El vencedor de dicho encuentro enfrentará al perdedor del cruce entre Xolos y Bravos, que se enfrentan en la otra llave del play-in.

