¡Ya hay fechas para el América vs Chivas! Liga MX Femenil revela días y horarios de semifinales del Apertura 2025

América y Chivas también se enfrentaron en las semifinales del pasado torneo de la Liga MX Femenil.

La Liga MX Femenil dio a conocer las fechas y horarios de las semifinales del Apertura 2025, entre las que roba la atención el doble enfrentamiento entre América y Chivas, todo un clásico ya en fase final desde que se jugó la primera edición del torneo de balompié femenil en México en el Apertura 2017.

El jueves 13 de noviembre se llevarán a cabo los cotejos de ida. Cruz Azul recibe a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, y más tarde el América visita la cancha del AKRON para los primeros 90 minutos de la serie contra el Guadalajara, que busca revancha ante las de Coapa.

Fechas y horarios de las semifinales de la Liga MX Femenil

Juegos de ida

Cruz Azul vs Tigres: Jueves 13 de noviembre (Estadio Olímpico Universitario, 18:00 horas)

Chivas vs América: Jueves 13 de noviembre (Estadio AKRON, 20:07 horas)

Juegos de vuelta

Tigres vs Cruz Azul: Domingo 16 de noviembre (Estadio Universitario, 17:00 horas)

América vs Chivas: Domingo 16 de noviembre (Estadio Ciudad de los Deportes, 19:00 horas)

Así llegan América y Chivas a las semifinales de la Liga MX Femenil

América y Chivas se instalaron en las semifinales de la Liga MX Femenil después de haber eliminado en cuartos de final a Rayadas y Toluca, de manera respectiva.

Las Águilas no tuvieron piedad del Monterrey, al que superaron por un categórico marcador global de 6-1 para colocarse entre las cuatro mejores del Apertura 2025.

Por su parte, el Rebaño dio cuenta de las Diablas Rojas del Toluca, a las que se impuso por acumulado de 4-2 después de 180 minutos.

Cruz Azul, la sorpresa en las semifinales de la Liga MX Femenil

El Cruz Azul jugará por primera vez en su historia unas semifinales de Liga MX Femenil. La Máquina dio la sorpresa en cuartos de final al eliminar al campeón Pachuca, luego de que superó por marcador global de 6-2 a las Tuzas.

La Máquina tiene una misión complicada ante Tigres, el equipo que más títulos ha conseguido en la Liga MX Femenil. Las Amazonas derrotaron 1-0 a las Bravas de Ciudad Juárez en los cuartos de final del Apertura 2025.

