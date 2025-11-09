Liga MX Femenil: Así se juega de manera oficial las semifinales del Apertura 2025

Chivas vence a Toluca en cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Los cuartos de final de la Liga MX Femenil llegaron a su final, con lo que ya se conocen los cruces de semifinales del Torneo Apertura 2025 y serán grandes partidos, pues se enfrentan los cuatros mejores equipos del campeonato, que buscarán el título.

Con marcador de 2-0 en la cancha del Estadio Nemesio Diez, las Chivas ganaron su pase a las semifinales. El marcador global fue de 4-2 en favor de los Rojiblancos. La heroína, una vez más, fue Alicia Cervantes. Licha anotó doblete y puso al Rebaño en la antesala de la final.

82' ¡GOOOOOOOOL DEL GUADALAJARA! ¡GOOOOOOOOOL DE @LICHACERVANTES! ✌️



'Licha' controla el balón en el área, elude rivales y resuelve con un disparo raso ante la salida de la arquera rival. ¡DOS DE VENTAJA PARA EL REBAÑO!



🇲🇨 Toluca (2)0-2(4) Chivas 🇲🇨 pic.twitter.com/rwwYcAf6q2 — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) November 10, 2025

Con este resultado, quedaron definidos de manera oficial los partidos de semifinales del Torneo Apertura 2025 y habrá Clásico Nacional, pues el rival de Chivas será el América, que viene de vencer de manera aplastante a Rayadas del Monterrey.

Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Tigres vs Toluca

América vs Chivas

Toluca no pudo hacer nada en casa

Aunque cerraron en el Estadio Nemesio Diez, el Toluca Femenil no pudo hacer nada para vencer a Chivas, que tuvo un gran juego y avanzó con paso firme. La experiencia del cuadro rojiblanco en la Liguilla se hizo presente y demostraron que estas instancias del certamen se juegan de manera diferente.

🧐 Denise seconds before taking an elbow to the face from the already booked, Henry… pic.twitter.com/0FMK90jxjy — CHIVAS (@ChivasEN_) November 10, 2025

Pese a tener el mejor torneo de su historia, las Diablas no lograron capitalizarlo en la fase final del certamen.

En los otros juegos. Tigres no sufrió, pero tampoco demostró mucho en su juego ante Bravas de Juárez, que fueron unas grandes animadoras del torneo, aunque en la Liguilla quedaron a deber y no pudieron anotar gol en la serie de cuartos de final ante las Amazonas.

Las de la UANL no pueden descartarse como favoritas al título, pues se trata de la institución con más campeonatos ganador. El rival de Tigres es el Cruz Azul, una gran sorpresa en la etapa final del torneo.

