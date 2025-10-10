Sandra Paños, portera del América, tiene conmovedor gesto con una niña en juego de Liga MX Femenil

Sandra Paños, portera del América Femenil, tuvo un noble gesto con una niña antes del duelo ante Tigres en la Liga MX Femenil.

La española Sandra Paños, portera del América en la Liga MX Femenil, tuvo un gesto conmovedor con una niña al cubrirla de la lluvia momentos antes del partido de la Jornada 15 del Apertura 2025 contra Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La guardameta de las Águilas le puso su sudadera a la niña que estaba con ella en la formación previa al encuentro contra la Amazonas en la capital del país. Una de sus compañeras, motivada por el hecho, hizo lo mismo y se quitó la suya para proteger a otra pequeña de las inclemencias del clima.

Sandra Paños y el América caen de manera agónica

Sandra Paños y el América Femenil sufrieron una dolorosa derrota como locales por marcador de 2-1 ante Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Las Amazonas consiguieron los tres puntos en disputa en el cotejo de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil gracias al gol de Diana Ordónez en el tiempo de compensación, al minuto 95.

Tigres tomó la delantera en el duelo celebrado en la Ciudad de México al minuto 19, cuando Diana Ordóñez logró su primer tanto de la noche. El América había conseguido el tanto de la igualada al 71′ con una espectacular anotación de tiro libre de Irene Guerrero.

¿En qué equipos jugó Sandra Paños antes del América?

La española Sandra Paños fue portera del Barcelona durante nueve años, pues formó parte de la plantilla blaugrana del 2015 al 2024, cuando se unió a las filas del América.

Pero el primer club en la carrera como futbolista de la nacida en Alicante fue el Levante, entidad en la que estuvo del 2010 al 2015.

¿Contra quién va el América en la Liga MX Femenil?

El América volverá a las canchas el próximo miércoles 15 de octubre, cuando visite la cancha del Estadio Jalisco para medir fuerzas ante el Atlas en la Fecha 16 de la Liga MX Femenil.

La agónica derrota a manos de Tigres dejó a las azulcremas con una cosecha de 32 unidades, con la cual se ubican terceras de la clasificación en en Apertura 2025.

El América cerrará la fase regular de la Liga MX Femenil también en calidad de visitante, cuando el 1 de noviembre enfrente al Mazatlán en duelo de la Jornada 17, a desarrollarse en el Estadio El Encanto.

EVG