¿Lo bateó? Annie Karich, futbolista del América, le rompe el corazón a Isaias Violante y cuenta toda la verdad (VIDEO)

La estadounidense Annie Karich, futbolista del América Femenil, rompió el silencio acerca de su aparente romance con Isaías Violante, integrante del equipo varonil de las Águilas, luego de que un reportero le preguntó si la relación entre ambos solamente es de amistad o si hay algo más, a lo que respondió que solamente son amigos.

“¿Tú e Isaías (Violante) son sólo amigos?“, fue la pregunta que le hicieron a la mediocampista del cuadro femenil del América, a lo que respondió con una risa nerviosa que ”Sí, jajaja. Sólo amigos, sólo amigos".

Si bien Annie Karich afirmó que su vínculo con Isaías Violante solamente es de amistad, la manera en la que respondió ante el cuestionamiento generó más especulaciones entre los aficionados y usuarios en redes sociales, los cuales piensan que su negativa se debe a que le dio pena aceptar el romance.

La publicación de Isaías Violante con Annie Karich

Los rumores acerca de un posible noviazgo entre Isaías Violante y Annie Karich surgieron a raíz de que el extremo del América compartió en una de sus instastories una foto en la que sale la mano de la futbolista nacida en California.

Pero esa no es la única pista del aparente romance entre los futbolistas de las Águilas, pues los seguidores de ambos en redes sociales se percataron de que cada uno por su cuenta compartió la misma foto de la Arena México a la misma hora y el mismo día.

Otro indicio de que Isaías Violante y Annie Karich tendrían un romance es que futbolistas tanto de la Femenil como del Varonil del América le escriben mensajes en inglés al exjugador del Toluca, por tratarse del idioma natal de la mediocampista.

Annie Karich e Isaías Violenta, dos rostros nuevos del América

Tanto la estadounidense Annie Karich como el mexicano Isaías Violante viven sus primeros meses como futbolistas del América, pues ambos llegaron como refuerzos del club para el actual Torneo Apertura 2025 en la plantilla femenil y varonil, de manera respectiva.

El extremo originario de Veracruz se sumó al plantel dirigido por André Jardine después de nueve campañas con el Toluca, club con el que debutó profesionalmente el 18 de octubre del 2020 y con el que fue campeón de la Liga MX en su último certamen, el Clausura 2025, precisamente a costa de las Águilas.

Por su parte, Annie Karich llegó este semestre al América Femenil al ser cedida en calidad de préstamo por el Boston Legacy FC de la NWSL.

Otro punto en común entre Isaías Violante y Annie Karich es que ambos están por cumplir 22 años de edad, pues él es del 20 de octubre y ella es del día 26 del mismo mes.

