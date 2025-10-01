Con triplete, Kylian Mbappé llega a 60 goles en Champions League

El francés al momento de vencer al portero, ayer, en la UCL.

El francés Kylian Mbappé se convirtió en el séptimo futbolista de la historia en llegar a los 60 goles en la Champions League con el triplete que consiguió en el 5-0 del cuadro merengue sobre el Kairat Almaty, en su visita a Kazajistán, en la segunda jornada de la fase de liga de la competencia.

El campeón mundial en Rusia 2018 empató en la sexta posición al neerlandés Ruud van Nistelrooy, quien hizo 60 dianas en el torneo de clubes más importante de Europa entre 1998 y el 2009 con PSV Eindhoven, Manchester United y Real Madrid.

El Dato: Luis Enrique se negó a quejarse sobre las crecientes lesiones que afectan a su Paris Saint-Germain previo al encuentro contra el Barcelona en la Liga de Campeones.

De los 60 tantos que lleva en Champions League, Kylian Mbappé ha conseguido 12 con el Real Madrid desde que se sumó al club español la campaña pasada, pues logró 42 con el PSG y los otros seis fueron en su etapa con el Mónaco.

Los cinco jugadores que superan en goles en Liga de Campeones al delantero galo son el portugués Cristiano Ronaldo (141), el argentino Lionel Messi (129), el polaco Robert Lewandowski (105), el francés Karim Benzema (90) y el español Raúl González (71).

Donatello consiguió su primer gol del encuentro al minuto 25 desde el manchón penal, luego de que Franco Mastantuono sufrió una falta de Sherkhan Kalmurza. El atacante francés se hizo presente en la pizarra de nueva cuenta en los primeros momentos de la parte complementaria, cuando al minuto 52 definió de manera exquisita arriba del guardameta del equipo local, tras un pase largo de Thibaut Courtois en un contragolpe.

Kylian Mbappé logró su tercer y último gol del partido al minuto 73 con un fogonazo de derecha fuera del área para dejar estático al cancerbero del Kairat Almaty, Sherkhan Kalmurza.

El nacido en París salió de cambio al minuto 81 en medio de aplausos para ser sustituido por Gonzalo García, y dos minutos después cayó el 4-0, obra del también francés Eduardo Camavinga, quien marcó con un remate de cabeza a centro de Rodrygo.

El marroquí Brahim Díaz puso cifras definitivas en la compensación con un disparo raso de zurda al 93’, con lo que el Real Madrid selló su segunda victoria en la actual edición de Champions League.

Los que también llegaron a seis unidades en la competencia fueron Bayern Múnich y el subcampeón Inter de Milán tras imponerse a Pafos (5-1) y Slavia Praga (3-0), de manera respectiva.

La sorpresa del día ocurrió en Turquía, donde el nigeriano Victor Osimhen marcó de penalti el único tanto con el que el Galatasaray se impuso al Liverpool, actual campeón de la Premier League, en el duelo efectuado en el Türk Telekom Stadium.

Por su parte, el Atlético de Madrid marcó cinco goles por segundo partido consecutivo al superar 5-1 al Eintracht Frankfurt tres días después de que doblegó 5-2 al Real Madrid en la Jornada 7 de LaLiga.

Giacomo Raspadori abrió el marcador temprano, Robin Le Normand consiguió el segundo, y el argentino Julián Alvarez superó al defensor alemán Robin Koch para asistir a Antoine Griezmann antes del descanso .

Griezmann celebró lo que fue su gol número 200 para el club. Levantó su camiseta para mostrar el número 200 y el nombre “Grizi” ante la adoración de los aficionados.

Jonathan Burkardt descontó al minuto 58, pero Giuliano Simeone consiguió el cuarto del Atlético con un cabezazo tras un tiro de esquina de Julián Alvarez al 70’. La Araña logró el quinto mediante un penalti ejecutado con picardía.

Para este miércoles destaca el esperado enfrentamiento entre Barcelona y PSG en el Estadio Olímpico de Montjuic, donde el cuadro blaugrana intentará conseguir su primer triunfo sobre Les Rouge et Bleu como local desde los octavos de final de vuelta de la Temporada 2016-2017, cuando se impuso 6-1.

