Las máximas goleadas de América sobre Pumas en la historia del clásico capitalino (VIDEOS)

El 4-1 de América sobre Pumas en el Apertura 2025 se unió a las máximas goleadas de las Águilas en el clásico capitalino.

Con el 4-1 que el América le propinó este sábado a los Pumas, el equipo de Coapa consiguió una de las máximas goleadas sobre los auriazules en el clásico capitalino, mismo que los dirigidos por André Jardine ganaron por segunda vez en lo que va del 2025.

El 4-1 de la Jornada 11 del Apertura 2025 se une a otros triunfos abultados de los azulcremas ante los felinos en la historia de los torneos cortos, donde en otras dos ocasiones ya habían vencido por este marcador a los del Pedregal (Apertura 2013 y Clausura 2018).

Sin embargo, la de este sábado no se trató de la máxima goleada de América sobre Pumas en torneos cortos, pues ésa sigue siendo el 6-1 de las semifinales de vuelta del Apertura 2018. Aquel clásico capitalino se llevó a cabo en la cancha del Estadio Azteca.

Las máximas goleadas de América sobre Pumas en torneos cortos

América 4-1 Pumas (Jornada 11 Apertura 2025)

Pumas 0-3 América (Jornada 8 Apertura 2022)

América 6-1 Pumas (Semifinal vuelta Apertura 2018)

Pumas 1-4 América (Cuartos de final ida Clausura 2018)

Pumas 1-4 América (Jornada 8 Apertura 2013)

América corta mala racha ante Pumas en Ciudad de los Deportes

El 4-1 del América sobre los Pumas en la Jornada 11 del Apertura 2025 también representó la primera victoria de las Águilas sobre los felinos en un clásico capitalino disputado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Los azulcremas tenían saldo de dos empates y dos derrotas contra los auriazules en el inmueble de la Colonia Noche Buena. La caída más reciente había sido en la Jornada 10 del Apertura 2024 por marcador de 1-0, con gol del peruano Piero Quispe.

¿Cómo había quedado el último clásico capitalino entre América y Pumas?

El América derrotó 2-0 a Pumas en la cancha del Olímpico Universitario el 22 de febrero de este año en la Jornada 8 del Torneo Clausura 2025, en el que había sido el clásico capitalino más reciente antes del celebrado este 27 de septiembre.

Los autores de los goles de los azulcremas en aquel encuentro en Ciudad Universitaria fueron Israel Reyes y Álvaro Fidalgo.

EVG