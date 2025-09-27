El terrible resbalón de Sebastián Cáceres que le cuesta un gol al América contra los Pumas (VIDEO)

Sebastián Cáceres sufrió un resbalón que le costó al América un gol contra Pumas.

El uruguayo Sebastián Cáceres tuvo un terrible resbalón que le costó al América recibir el primer gol del clásico capitalino contra Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, sede del partido de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Sebastián Cáceres se resbaló y Jorge Rubalcava aprovechó el infortunio del zaguero azulcrema para abatir a Luis Ángel Malagón, quien pese a que tocó el balón no pudo evitar el primer tanto de la noche al minuto 34.

🔥 ¡GOLAZO! Ruvalcaba aprovecha el error de Cáceres y pone el primero de Pumas 🐾⚽ #MegaFutbol pic.twitter.com/TkywOkl96j — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

El América había sido mejor en el trámite del partido y en la jugada previa al gol de Pumas el portero costarricense Keylor Navas salvó a los suyos de una anotación en un mano a mano con Alejandro Zendejas.

Pumas se queda sin su DT en el duelo ante América

La pizarra no se movió más en los minutos restantes del primer tiempo, mismo que no terminó de la mejor manera para Pumas luego de que su entrenador Efraín Juárez fue expulsado.

El árbitro César Ramos le sacó la tarjeta roja al director técnico del equipo auriazul luego de que le reclamó por haber marcado una falta a favor de los azulcremas.

El América acabó la primera mitad del duelo en el Estadio Ciudad de los Deportes en el área de los Pumas en busca del tanto de la igualada, mismo que no consiguió.

EVG