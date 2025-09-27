¿Por qué Brian Rodríguez no va de titular con el América en el clásico capitalino contra Pumas?

Brian Rodríguez no salió de titular con el América en el duelo de la Jornada 11 contra Pumas.

La gran sorpresa en el 11 inicial del América en el clásico capitalino contra los Pumas es la ausencia del uruguayo Brian Rodríguez, quien fue enviado por el director técnico brasileño André Jardine al banquillo de suplentes en el duelo de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El extremo uruguayo no se encuentra lesionado, por lo que su ausencia en el 11 titular de las Águilas para el cotejo contra los auriazules en el cotejo con sede en el Estadio Ciudad de los Deportes se debe a una cuestión táctica de André Jardine.

Brian Rodríguez fue titular en el partido de mitad de semana en el que el América se impuso 1-0 al Atlético de San Luis con gol de Alejandro Zendejas, quien en dicho encuentro salió desde la banca para darle el triunfo a los azulcremas y este sábado si fue contemplado para arrancar de titular ante Pumas.

Allan Saint-Maximin va de inicio en el América vs Pumas

El entrenador del América, André Jardine, mandó como titular al delantero francés Allan Saint-Maximin para el clásico capitalino de la Jornada 11 del Apertura 2025 contra Pumas.

El atacante galo vivirá su segundo duelo de alta rivalidad en la Liga MX, luego de que en la Jornada 8 también arrancó como titular el clásico nacional contra las Chivas, precisamente en lugar de Brian Rodríguez.

En el clásico capitalino entre América y Pumas, Allan Saint-Maximin busca hacer su tercer gol con las Águilas después de los que que consiguió en los triunfos sobre Atlas y Pachuca en las Fechas 6 y 7, de manera respectiva.

¿Cuántos títulos ha ganado Brian Rodríguez con el América?

El extremo uruguayo Brian Rodríguez se convirtió en refuerzo del América en el verano del 2022 para el Torneo Apertura de aquel año, procedente del LAFC de la MLS.

Desde su llegada a las Águilas, el futbolista charrúa ha ganado seis trofeos con los azulcremas, los más destacados de ellos los tres consecutivos de Liga MX del Apertura 2023 al Apertura 2024.

Brian Rodríguez también presume entre sus trofeos con el América el Campeón de Campeones, la Supercopa de la Liga MX y la Campeones Cup, los tres en el transcurso del 2024.

