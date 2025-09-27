América vs Pumas: Alineaciones oficiales y sorpresas en el Clásico Nacional ¿J.J. Macías va de arranque?

El América y los Pumas están listos para saltar a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. André Jardine y Efraín Juárez eligieron a sus mejores hombres, en busca de llevarse la victoria en el Clásico Capitalino; además, José Juan Macías recibe su primera titularidad con los Universitarios.

Del lado de los locales, el técnico azulcrema vuelve a optar por poner a Allan Saint-Maximin en la banda izquierda y dejar a Brian Rodríguez en la banca; además, ‘La Pantera’ Zúñiga es el delantero elegido para enfrentar a los Pumas.

Por su parte, el estratega auriazul le dio la oportunidad a J. J. Macías para ser el delantero titular, después de la lesión que sufrió Guillermo Martínez en el partido ante el Juárez; también manda de inicio a Aaron Ramsey, Pedro Vite y Álvaro Angulo, tres refuerzos de esta temporada.

Alineaciones oficiales del América vs Pumas

AMÉRICA: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Alexis Gutiérrez, José Raúl Zúñiga y Allan Saint-Maximin

PUMAS: Keylor Navas, Pablo Bennevendo, Nathanael Ananias, Álvaro Angulo, Ángel Azuaje, Aaron Ramsey, Jorge Ruvalcaba, Santiago Trigos, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y José Juan Macías.

Presentes para el Clásico Capitalino 🫡🔥 pic.twitter.com/FgjJoXdxHQ — Club América (@ClubAmerica) September 28, 2025

Pumas quiere su vigésima victoria sobre el América en torneos cortos

Los Pumas llegan a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes con varias encomiendas; la primera es conseguir su vigésima victoria sobre el América en la historia de los torneos cortos, pues desde que el formato del torneo cambió, las Águilas y los auriazules se han enfrentado en 72 ocasiones.

El conjunto de Coapa tiene 30 victorias sobre los felinos, 23 empates entre estas dos escuadras y los Universitarios presumen 19 partidos ganados, una diferencia de 11 compromisos, pero que esta noche los Pumas quieren acortar a diez.

De igual manera, el conjunto de Efraín Juárez necesita llevarse los tres puntos para subir una posición en la tabla general y alejarse del décimo puesto, que con una derrota en la siguiente jornada podrían quedar fuera de los puestos de play-in; por su parte, los azulcremas necesitan ganar para seguir entre los primeros cuatro puestos del torneo.

DCO