Aaron Ramsey hace el ridículo y falla de manera increíble su primer penalti con Pumas (VIDEO)

Los Pumas están disputando uno de los partidos más difíciles de la temporada ante los Tigres, pero en el primer tiempo el árbitro central marcó un penal a favor de los locales; sin embargo, Aaron Ramsey desaprovechó la oportunidad y mandó la esférica por un costado de la portería de Nahuel Guzmán.

El mediocampista galés se tuvo confianza para ejecutar el tiro desde los once pasos en busca del primer gol de los Universitarios sobre la escuadra de la Sultana del Norte. Ramsey ya había engañado al ‘Patón’ Guzmán con su tiro, pero cruzó tanto el disparo que la pelota golpeó el logo de la Liga MX.

Aaron Ramsey no mandó la esférica al fondo de la red y dejó ir su segundo gol con el conjunto dirigido por Efraín Juárez, pues su primera anotación llegó en el partido ante el Atlas, en el cual el galés anotó el único tanto del compromiso.

Ahí está el Gran Aaron Ramsey, el fichajazo bomba de los Pumas y todavía le dan la 10



JAJAJJAJAJAJJAJAJJAJAJAJJAJAJAJJApic.twitter.com/tiEj6stwvy — 𝐊𝐞𝐧𝐞𝐝𝐲 𝐉𝐑 (@Juniork7_) September 21, 2025

Aaron Ramsey tiene su segunda titularidad con los Pumas

Poco a poco, Aaron Ramsey se está ganando su lugar en el cuadro titular de los Pumas, pues su experiencia adquirida en el viejo continente lo coloca como uno de los mejores jugadores en la plantilla de los Universitarios.

El primer partido del mediocampista galés con los Universitarios fue ante el Puebla en el Estadio Olímpico Universitario; después jugó ante el Atlas, en donde logró su primera anotación en la Liga MX.

El compromiso ante el Mazatlán fue su primera titularidad con el cuadro de Efraín Juárez y ahora ante los Tigres repite en el once inicial de los Pumas, dejando en claro que viene a aportar con su granito de arena para llevar a los auriazules a la liguilla.

Aaron Ramsey falló así el penalti contra los Tigres



Se le va una gran oportunidad a los Pumas en CU pic.twitter.com/QjOCFwG1lH — Christian Mendoza 🇲🇽 (@Che13_Mendoza) September 21, 2025

Pumas quiere mantenerse en puesto de play in

Los Pumas no iniciaron de la mejor manera su travesía por el Apertura 2025, pero poco a poco el equipo de Efraín Juárez ha retomado el camino y actualmente se encuentran en puestos de play in, en busca de meterse a liguilla directa.

La temporada pasada, los Universitarios tuvieron la oportunidad de meterse a la fase final del Clausura 2025, pero cayeron derrotados a manos del Monterrey a un paso de estar en los cuartos de final del certamen.

Ahora con jugadores como Aaron Ramsey, Keylor Navas, Álvaro Angulo, Jorge Ruvalcaba, Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite, buscarán llegar lo más lejos que se pueda en la competencia.

DCO