Aaron Ramsey se estrena con los Pumas con auténtico GOLAZO en el partido ante Atlas (VIDEO)

Cuando todo parecía perdido para Pumas y todo indicaba que volverían a empatar 0-0 en la Liga MX, apareció el flamante refuerzo de los Universitarios, Aaron Ramsey, para estrenarse con su nuevo equipo y darle la victoria a los auriazules ante el Atlas.

Ramsey logró perder la marca dentro del área rival, para que la pelota le quedara a él solo y rematara a boca de jarro frente a Camilo Vargas. La defensa de los Zorros nunca se enteró de dónde se encontraba el mediocampista galés y dejan ir la victoria a escasos minutos de terminar el partido.

La emoción de Aaron Ramsey por su primera anotación fue tanta que iba saltando y corriendo a uno de los banderines del campo de juego, se quitó la playera para mostrarla a la afición y se fundió en un abrazo con todos sus compañeros de Pumas.