Aaron Ramsey se estrena con los Pumas con auténtico GOLAZO en el partido ante Atlas (VIDEO)

Aaron Ramsey recibió la oportunidad por parte de Efraín Juárez para jugar en el segundo tiempo en el partido ante el Atlas

Aaron Ramsey se estrena con los Pumas. Foto: X @PumasMX
Diego Chávez Ortiz

Cuando todo parecía perdido para Pumas y todo indicaba que volverían a empatar 0-0 en la Liga MX, apareció el flamante refuerzo de los Universitarios, Aaron Ramsey, para estrenarse con su nuevo equipo y darle la victoria a los auriazules ante el Atlas.

Ramsey logró perder la marca dentro del área rival, para que la pelota le quedara a él solo y rematara a boca de jarro frente a Camilo Vargas. La defensa de los Zorros nunca se enteró de dónde se encontraba el mediocampista galés y dejan ir la victoria a escasos minutos de terminar el partido.

La emoción de Aaron Ramsey por su primera anotación fue tanta que iba saltando y corriendo a uno de los banderines del campo de juego, se quitó la playera para mostrarla a la afición y se fundió en un abrazo con todos sus compañeros de Pumas.

